Грушко: отношения с Венгрией сохранятся при отказе от финансирования Киева
14:23 27.04.2026 (обновлено: 14:31 27.04.2026)
Грушко: отношения с Венгрией сохранятся при продолжении курса Орбана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Грушко заявил, что основа выстраивания отношений России и Венгрии сохранится при продолжении курса Виктора Орбана.
  • Грушко отметил, что для сохранения отношений важно сотрудничество в энергетике и отказ от финансирования киевского режима.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Основа выстраивания отношений России и Венгрии сохранится, если продолжится курс уходящего премьер-министра Виктора Орбана, а именно - сотрудничество в энергетике и отказ от финансирования киевского режима, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если Венгрия будет продолжать линию Орбана в энергетическом сотрудничестве, отстаивании прав нацменьшинств, если Венгрия будет по-прежнему воздерживаться от поставок вооружения (Украине - ред.), если не будет финансировать киевский режим, то основа для выстраивания отношений сохраняется. Будем исходить из этого", - сказал Грушко ИС "Вести".
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Виктора Орбана.
