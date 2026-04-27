Грушко: отношения с Венгрией сохранятся при отказе от финансирования Киева

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Основа выстраивания отношений России и Венгрии сохранится, если продолжится курс уходящего премьер-министра Виктора Орбана, а именно - сотрудничество в энергетике и отказ от финансирования киевского режима, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.