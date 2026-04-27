"Мы теряем". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине

- Многие депутаты Верховной Рады готовятся к отставке, так как боятся, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией, заявила депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир.
- Лариса Билозир отметила, что количество депутатов уменьшается.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Многие депутаты Верховной Рады готовятся к отставке, так как боятся, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией, заявила депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир.
"Мы теряем очень много депутатов. <…> Сейчас их около 390, и становится все меньше и меньше", — передает ее слова издание "Страна.ua".
Депутат отметила, что украинцы стремились сократить число парламентариев до 300, и подчеркнула, что стоит быть осторожными со своими желаниями.
В последние месяцы заседания украинского парламента все чаще оказываются под угрозой срыва. Как писала "Украинская правда", Рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Некоторые политики уже говорят о кризисе государственного управления.
