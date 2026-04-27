В Минобороны рассказали о важности освобождения Таратутино

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Контроль над Таратутино в Сумской области позволяет российской армии оперативно вскрывать и уничтожать технику ВСУ на стратегически важном участке, сообщило Минобороны России.
"Установление контроля над населенным пунктом Таратутино Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы, а также позволяет нашим войскам оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участке", - говорится в сообщении министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
