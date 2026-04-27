Рейтинг@Mail.ru
"Поросячий визг": в Киеве высказались по поводу требования Цахкны к России - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 27.04.2026
"Поросячий визг": в Киеве высказались по поводу требования Цахкны к России

Соскин: слова премьера Эстонии о энергообъектах Украины опасны для Киева

© AP Photo / Virginia Mayo — Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении энергообъектов Украины опасным для Киева.
  • Олег Соскин полагает, что вместо требований Эстония должна перейти к конструктивному диалогу с Москвой.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении энергообъектах Украины опасно для Киева, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Поросячий визг Цахкны — это не просто не угроза, а прямое доказательство того, что даже Эстония признает наши проблемы с энергетикой. Я отказываюсь понимать, почему эстонский министр так нас подставил, разрушив светлую картинку для Запада", — сказал он.
По словам эксперта, Цахкна не понимает, что Россия не изменит свою позицию, вместо требований впору перейти к конструктивному диалогу с Москвой.
"Это эстонское упрямство заслуживает лучшего применения, к примеру, помочь Зеленскому поскорее пойти на переговоры с Россией", — подытожил Соскин.
Вчера глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Цахкны о нежелании "оглядываться назад" и восстанавливать отношения с Москвой, заявила РИА Новости, что оглядываться назад политики ЕС должны не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: у нее шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
В миреРоссияЭстонияКиевОлег СоскинМария ЗахароваЛеонид КучмаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала