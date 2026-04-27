- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении энергообъектов Украины опасным для Киева.
- Олег Соскин полагает, что вместо требований Эстония должна перейти к конструктивному диалогу с Москвой.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении энергообъектах Украины опасно для Киева, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Поросячий визг Цахкны — это не просто не угроза, а прямое доказательство того, что даже Эстония признает наши проблемы с энергетикой. Я отказываюсь понимать, почему эстонский министр так нас подставил, разрушив светлую картинку для Запада", — сказал он.
"Это эстонское упрямство заслуживает лучшего применения, к примеру, помочь Зеленскому поскорее пойти на переговоры с Россией", — подытожил Соскин.
Вчера глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Цахкны о нежелании "оглядываться назад" и восстанавливать отношения с Москвой, заявила РИА Новости, что оглядываться назад политики ЕС должны не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: у нее шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.