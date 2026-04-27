В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищениях при уборке дорог

09:28 27.04.2026
На Урале вынесли приговор по делу о хищениях при уборке дорог на 48,5 млн рублей

  • Суд в Екатеринбурге признал Романа Жданова и Светлану Тамбовцеву виновными в мошенничестве при уборке дорог от снега с ущербом на 48,5 миллионов рублей.
  • Жданов приговорили к 2 годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
  • Тамбовцеву осудили на 3 года условно и штрафом в размере 100 тысяч рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге признал виновными управляющего ООО "Уралдортехнологии" Романа Жданова и бывшего исполнительного директора этой же организации Светлану Тамбовцеву по делу о мошенничестве при уборке дорог от снега с ущербом на 48,5 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Суд установил, что обвиняемые, совместно руководя субподрядной организацией "Строительство и эксплуатация дорог", в октябре 2022 года - мае 2023 года искусственно завысили объем выполненных работ по контракту на уборку региональных дорог от снега и льда, причинив ущерб бюджету на 48,5 миллионов рублей.
Основатель издания Readovka Алексей Костылев во время заседания в Тверском районном суде Москвы. 22 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Суд продлил арест основателю Readovka по делу о хищении у Минобороны
22 апреля, 16:03
"Суд признал Романа Жданова и Светлану Тамбовцеву виновными в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Жданову назначено наказание в виде 2 лет колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Жданов взят под стражу в зале суда. Тамбовцева, уточняется в сообщении, осуждена на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Жданов является фигурантом еще одного дела о мошенничестве - 17 апреля прокуратура региона информировала о передаче в суд дела о хищении свыше 634 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По версии следствия, обвиняемый похитил деньги на строительство дорожной инфраструктуры в одном из районов Екатеринбурга.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Застройщика, обвиняемого в мошенничестве, депортировали из ОАЭ в Россию
23 апреля, 12:33
 
