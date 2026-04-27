В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищениях при уборке дорог

Суд в Екатеринбурге признал Романа Жданова и Светлану Тамбовцеву виновными в мошенничестве при уборке дорог от снега с ущербом на 48,5 миллионов рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге признал виновными управляющего ООО "Уралдортехнологии" Романа Жданова и бывшего исполнительного директора этой же организации Светлану Тамбовцеву по делу о мошенничестве при уборке дорог от снега с ущербом на 48,5 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Суд установил, что обвиняемые, совместно руководя субподрядной организацией "Строительство и эксплуатация дорог", в октябре 2022 года - мае 2023 года искусственно завысили объем выполненных работ по контракту на уборку региональных дорог от снега и льда, причинив ущерб бюджету на 48,5 миллионов рублей.

"Суд признал Романа Жданова и Светлану Тамбовцеву виновными в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Жданову назначено наказание в виде 2 лет колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Жданов взят под стражу в зале суда. Тамбовцева, уточняется в сообщении, осуждена на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.