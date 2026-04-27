Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 27.04.2026
Ученый назвал причину апрельских снегопадов в европейской части России

Фенолог Любов: циклон с Баренцева моря вернул зиму в центральный регион

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апрельские снегопады в европейской части России вызваны циклоном, пришедшим с Баренцева моря и Северной Атлантики, рассказал фенолог Михаил Любов.
  • Холодный воздух захватил Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области и Москву, а к востоку, включая Нижегородскую область, он должен был распространиться на следующий день.
  • Любов отметил, что такие перепады температуры в апреле не являются аномалией и что к концу апреля снег точно растает.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Циклон, пришедший с Баренцева моря, вернул зимние пейзажи в северо-западный и центральный регион России, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
"Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада - с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве. Нижегородская область осталась немного в стороне. Но к завтрашнему дню холодный воздух распространится к востоку и может выпасть снег и у нас", - сказал ученый.
По его словам, в таких перепадах температуры в апреле нет ничего сверхъестественного.
"Такие волны возврата холодов бывают периодически. Это не аномалия. И образование временного снежного покрова вполне возможно", - отметил Любов.
Он добавил, что к концу апреля снег в Москве точно растает.
"Можно сказать, что в московской непогоде виноват циклон, пришедший с Баренцева моря. Именно он вернул зимние пейзажи в северо-западный и центральный регион России", - подчеркнул фенолог.
МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала