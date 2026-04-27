Ученый назвал причину апрельских снегопадов в европейской части России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Циклон, пришедший с Баренцева моря, вернул зимние пейзажи в северо-западный и центральный регион России, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

По его словам, в таких перепадах температуры в апреле нет ничего сверхъестественного.

"Такие волны возврата холодов бывают периодически. Это не аномалия. И образование временного снежного покрова вполне возможно", - отметил Любов.

Он добавил, что к концу апреля снег в Москве точно растает.