ЦАХАЛ сообщила о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ударов по инфраструктуре движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке Ливана и на юге страны.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.