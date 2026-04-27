Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о последствиях интенсивных тренировок перед сном - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 27.04.2026
Врач рассказала о последствиях интенсивных тренировок перед сном

Врач Прокофьева: интенсивная тренировка за 2-3 часа до сна нарушает его качество

© РИА Новости / Александр Кряжев | Мужчина занимается спортом в фитнес-клубе
Мужчина занимается спортом в фитнес-клубе - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчина занимается спортом в фитнес-клубе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интенсивная тренировка перед сном повышает температуру тела и уровень кортизола и адреналина, что нарушает качество сна.
  • Врач-невролог Юлия Прокофьева для улучшения качества сна рекомендует легкую активность, например прогулки или йогу.
  • Специалист предостерегла от избыточного охлаждения комнаты и отметила, что температура в спальне не должна быть некомфортной.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Интенсивная тренировка перед сном повышает температуру тела, выработку кортизола и адреналина, что нарушает его качество, поделилась врач-невролог и специалист по лечению тревожных расстройств Юлия Прокофьева.
"Интенсивные тренировки менее чем за 2–3 часа до сна повышают температуру тела и уровень кортизола/адреналина, для засыпания температура тела должна снижаться", - рассказала информационному порталу РИАМО Прокофьева.
Среди полезных советов для качественного сна Прокофьева выделила легкую активность по типу прогулок и йоги, а также предостерегла от избыточного охлаждения комнаты.
"Все говорят про популярный совет про 18°C в спальне, но это рекомендация. Вам не должно быть холодно, особенно это важно для людей с нарушенной терморегуляцией. У них может наступать мышечное напряжение и микро-пробуждения", - заключила специалист.
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала