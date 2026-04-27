Трамп высказался за идею переименовать антимиграционную полицию ICE в NICE

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался в пользу идеи переименовать службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE) страны с тем, чтобы сокращенно она называлась NICE.

Служба иммиграционного и таможенного контроля в последнее время находится в центре внимания в Штатах на фоне скандалов, вызванных действиями ее сотрудников в ходе антимигрантских рейдов. Республиканцы обвиняют местные власти и правоохранителей в намеренном нежелании содействовать антимигрантским рейдам и провоцировании жителей на эскалацию. На фоне этих событий исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс заявил о намерении уйти в отставку в конце мая.