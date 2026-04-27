Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался за идею переименовать антимиграционную полицию ICE в NICE - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 27.04.2026
Трамп высказался за идею переименовать антимиграционную полицию ICE в NICE

Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп высказался в пользу идеи переименовать службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
  • Активист предложил переименовать ведомство в национальную службу иммиграционного и таможенного контроля — National Immigration and Customs Enforcement (NICE), чтобы сотрудников называли NICE agents, что созвучно английской фразе «хорошие агенты».
  • Трамп поддержал идею переименования на своей странице в соцсети Truth Social.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался в пользу идеи переименовать службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE) страны с тем, чтобы сокращенно она называлась NICE.
Трамп сделал репост сообщения активистки, которая предложила переименовать ведомство в национальную службу иммиграционного и таможенного контроля – National Immigration and Customs Enforcement. Она заметила, что в таком случае средствам массовой информации придется называть сотрудников этой структуры как NICE agents, что было бы созвучно английской фразе "хорошие агенты".
"Отличная идея! Сделайте это", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, прокомментировав пост активистки.
Служба иммиграционного и таможенного контроля в последнее время находится в центре внимания в Штатах на фоне скандалов, вызванных действиями ее сотрудников в ходе антимигрантских рейдов. Республиканцы обвиняют местные власти и правоохранителей в намеренном нежелании содействовать антимигрантским рейдам и провоцировании жителей на эскалацию. На фоне этих событий исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс заявил о намерении уйти в отставку в конце мая.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала