Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался в пользу идеи переименовать службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE) страны с тем, чтобы сокращенно она называлась NICE.
Трамп сделал репост сообщения активистки, которая предложила переименовать ведомство в национальную службу иммиграционного и таможенного контроля – National Immigration and Customs Enforcement. Она заметила, что в таком случае средствам массовой информации придется называть сотрудников этой структуры как NICE agents, что было бы созвучно английской фразе "хорошие агенты".
"Отличная идея! Сделайте это", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, прокомментировав пост активистки.
Служба иммиграционного и таможенного контроля в последнее время находится в центре внимания в Штатах на фоне скандалов, вызванных действиями ее сотрудников в ходе антимигрантских рейдов. Республиканцы обвиняют местные власти и правоохранителей в намеренном нежелании содействовать антимигрантским рейдам и провоцировании жителей на эскалацию. На фоне этих событий исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс заявил о намерении уйти в отставку в конце мая.
