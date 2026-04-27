Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году

27 апреля ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Коми, где двое россиян пытались совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии по заданию спецслужб Украины. По данным ведомства, при попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. В ходе осмотра места происшествия изъято два беспилотных летательных аппарата с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, два пистолета Макарова, а также телефоны фигурантов, содержащие сведения, подтверждающие их преступную деятельность.
24 апреля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора. В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram. По данным ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства. Возглавлял террористическую группу москвич, 2004 года рождения. При задержании он оказал сопротивление, его нейтрализовали. Во время обысков у задержанных изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.
22 апреля ФСБ РФ сообщила о задержании в Москве гражданина России, 1981 года рождения, который по заданию запрещенных украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны. Отмечается, что фигурант инициативно вышел на контакт с боевиками, после чего по их заданию прибыл в Москву для совершения террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. У задержанного изъят смартфон, через который он поддерживал связь с куратором.
20 апреля ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта, планировавшегося киевским режимом на объекте правоохранительных органов в Пятигорске с участием гражданки Германии 1969 года рождения. В ее рюкзаке нашли самодельную бомбу с поражающими элементами. Устройство изготовили из взрывчатого вещества мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. По данным службы, активировать СВУ должен был исламист из Центральной Азии 1997 года рождения, женщина при этом погибла бы. Теракт планировался в утреннее время, чтобы было как можно больше жертв. Действия мужчины координировались сотрудниками украинских спецслужб. Они представились ему членами одной из международных террористических организаций, запрещенных в России. Отмечается, что задержанная гражданка Германии также участвовала в мошеннических схемах в качестве дроппера.
6 апреля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании россиянина, который по заданию военной разведки Украины планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Отмечается, что проживающий в Курской области уроженец Ладыжина Винницкой области Украины инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины. По данным силовиков, агент Киева вел наблюдение за обстановкой рядом со зданием правительства региона, задержали злоумышленника при попытке забрать взрывчатку из тайника.
3 апреля Управление ФСБ России по Ростовской области сообщило, что оперативники ведомства задержали двух безработных жителей Ростова-на-Дону, которые планировали поджечь электроподстанцию в Батайске. Задание о поджоге задержанные получили через мессенджер от анонимного пользователя. Аноним предоставил точные координаты объекта и инструкцию по выполнению задания. Дома у задержанных оперативники изъяли инструменты и химические вещества, приготовленные ими для поджога электроподстанции. По заключению экспертов, возгорание данной электроподстанции могло привести к человеческим жертвам, а также отключению электроэнергии на длительный срок у 40 тысяч потребителей.
31 марта Управление ФСБ России по Краснодарскому краю сообщило, что сотрудники ведомства задержали жителя Анапы 2005 года рождения, планировавшего теракт на трансформаторной подстанции, критически важной для региона. Задержанный – сторонник проукраинской террористической организации и через мессенджер Telegram связался с куратором с украинской стороны. По указанию куратора анапчанин запланировал поджог подстанции за денежное вознаграждение. Фигурант приобрел зажигательную смесь в достаточном количестве для совершения теракта и хранил ее дома.
31 марта в ФСБ РФ сообщили о предотвращении в Московской области теракта, планировавшегося гражданином РФ по заданию спецслужб Украины. Злоумышленник, работавший на предприятии ОПК, был ликвидирован сотрудниками ведомства при задержании. На месте происшествия изъято готовое к применению взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему.
28 марта ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении планировавшегося гражданином РФ 1995 года рождения по заданию спецслужб Украины теракта против сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе. Фигурант в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с украинским куратором, по заданию которого проводил разведку в отношении сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи для совершения теракта. Злоумышленник, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял из схрона самодельное взрывное устройство для подрыва личного автомобиля жертвы. В момент задержания украинский куратор дистанционно подорвал своего агента, в результате чего тот умер.
26 марта ЦОС ФСБ России сообщил, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России, МВД России и Росгвардией предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт в отношении одного из объектов Минобороны России. В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами, с поличным был задержан гражданин России 1972 года рождения. По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 километрах от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления.
25 марта Управление ФСБ России по Краснодарскому краю сообщило о предотвращении террористического акта украинских спецслужб на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России в Новороссийске. По данным ведомства, куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси. Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ.
24 марта ФСБ РФ сообщила о предотвращении серии терактов с применением бомб и БПЛА, планировавшаяся Киевом против бойцов СВО и на стратегических объектах Московского региона.
Силовиками была сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий Москвы беспилотные летательные аппараты, которые применяют ВС РФ, и использовать их для терактов в столице. Отмечается, что если бы такие беспилотники злоумышленникам удалось оборудовать взрывными устройствами, украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора, которые планировали применить в отношении некоторых объектов в Москве.
В ФСБ РФ также сообщили о задержании в Москве гражданина иностранного государства, 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки на территорию России средств поражения из Польши транзитом через Беларусь. По заданию куратора он получил в одной из транспортно-логистических компаний в Москве "посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом". В дальнейшем специзделия под видом гуманитарной помощи должны были быть направлены в воинские части в зоне СВО.
19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил о задержании граждан Украины и России, причастные к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области.
18 марта ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании подростка, который по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе. По информации силовиков, уфимец через мессенджер Telegram был завербован в ряды международной террористической организации ее функционером под псевдонимом "Мансур аль-Украини", проживающим на территории Украины.
12 марта ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Крыму, планировавшегося украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ.
По данным силовиков, 39-летний житель Севастополя посредством интернет-мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины.
Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны. Он получил от куратора номер автомобиля, адрес и дату совершения подрыва, а также координаты схрона с бомбой. Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России
3 марта ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Екатеринбурге, который планировал гражданин РФ, 1985 года рождения, по заданию спецслужб Украины. Установлено, что в целях конспирации куратор переправил фигуранту поддельный паспорт, сведения об адресе проживания объекта покушения - одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области, а также два самодельных взрывных устройства. Действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, он арендовал квартиру на поддельный паспорт и изъял из схрона СВУ для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК. При задержании диверсанта, планировавшего убийство руководителя предприятия ОПК в Екатеринбурге, украинский куратор устранил своего агента дистанционным подрывом, российские силовики не пострадали.
26 февраля ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении в Санкт-Петербурге теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Задержаны двое россиян, работавшие на спецслужбы Украины. По данным ведомства, злоумышленники вступили в переписку с представителями киевского режима в Telegram. По заданию куратора они забрали из тайника СВУ, провели разведку адреса проживания российского военного и установили бомбу под его машину. Сотрудники ФСБ нашли ее и обезвредили. Задержанные признались в преступлении.
25 февраля УФСБ России по Краснодарскому краю сообщило о предотвращении теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp с представителем ГУР МО Украины. По указанию куратора фигурант собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани. В ведомстве также добавили, что в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края. При подготовке к совершению теракта фигурант был задержан и заключен под стражу.
20 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил о пресечении в Ставрополе противоправной деятельности гражданина России, члена одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
По информации силовиков, злоумышленник планировал взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере. Получив от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, злоумышленник закупил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля он попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.
18 февраля ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании жителя Челябинска, гражданина РФ, 2007 года рождения, планировавшего совершить теракт с использованием СВУ по указке украинских спецслужб. Правоохранителями установлено, что юноша через Telegram инициативно установил контакты с противником. По предоставленным куратором инструкциям он изготовил взрывное устройство. Как отмечает служба, по адресу проживания задержанного было изъято около 1,5 килограмм самодельного взрывчатого вещества, личный дневник с собственноручными записями на украинском языке, подтверждающими его противоправную деятельность, и средства связи для контактов с куратором.
12 февраля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Удмуртии. Как сообщили в ведомстве, в результате проведенных мероприятий в городе Можга задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения. Задержанный приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский". В гараже злоумышленника обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения, предназначенные для совершения теракта.
4 февраля ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта в одном из исправительных учреждений Краснодарского края, планировавшийся выходцем из Центрально-Азиатского региона, 1980 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал осуществить террористический акт путем убийства сотрудников исправительной колонии. Фигурант был задержан при попытке совершения теракта.
3 февраля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании гражданина иностранного государства, 1996 года рождения, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта на одном из энергообъектов в Подмосковье. По данным силовиков, член террористической организации, работающей на спецслужбы противника, завербовал мужчину через Telegram. Он должен был совершить подрыв с использованием СВУ, а затем выехать на Украину и воевать против России. Силовики изъяли у задержанного устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов, а также телефон, содержащий переписку с куратором.
2 февраля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в административном здании УФСБ в Крыму, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию спецслужб Украины. Правоохранителями установлено, что представитель сил специальных операций ВС Украины (ССО ВСУ) связался с крымчанином через Telegram, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. При этом в качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления "предателей" в спецслужбе. Отмечается, что после того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, он был досмотрен и задержан сотрудниками ФСБ России. При нем, как отмечают правоохранители, было обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Как уточняется, по замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не был осведомлен о готовящемся преступлении с его участием и использовался в качестве смертника.
30 января ФСБ РФ сообщила о пресечении на территории Санкт-Петербурга противоправной деятельности сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего. Установлено, что фигурант через Telegram вступил в переписку с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. Действуя по указанию куратора, он получил от него оружие, провел разведку адреса проживания военнослужащего и приготовился к его убийству. Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России
29 января ФСБ РФ сообщила о пресечении попытки совершения диверсионно-террористических актов, планировавшихся при координации представителей запрещенной в РФ международной террористической организации, в отношении объекта религиозного культа, а также на участке железнодорожного перегона "Махачкала - Дербент". Установлено, что двое жителей Дагестана через Telegram вступили в переписку с вербовщиком террористической организации, дали присягу и сообщили о своей готовности совершить теракт. По заданию куратора они подобрали объекты, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство. Отмечается, что в ходе задержания при попытке совершения теракта вблизи ж/д станции "Уллубиево" Карабудахкентского района фигуранты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.
27 января Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении задуманного украинскими спецслужбами теракта на железной дороге в Свердловской области. Сотрудниками ведомства были задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Задержанные инициативно установили по Telegram контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге. Как уточнили в ФСБ РФ, по адресам проживания задержанных изъяты средства связи, содержащие переписку с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.
21 января пресс-служба ФСБ сообщила, что в Москве и республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе. Отмечается, что злоумышленники попали в поле зрения органов как лица, осуществлявшие сбор сведений об отделе полиции в Уфе, подобранном в качестве объекта для теракта. Они провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Другой участник группы был задержан.
20 января Центр общественных связей ФСБ сообщил о ликвидации мужчины, причастного к подготовке теракта против военного в Ставрополе. Речь идет о жителе Кисловодска 1982 года рождения, который раньше занимался сбытом наркотиков. По заданию украинских спецслужб он заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого террористка планировала убить военнослужащего в Ставрополе. При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
17 января Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении терактов в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии против представителей власти и силовиков. Среди задержанных — выходец из Центральной Азии 1995 года рождения, планировавший поджечь административное здание в Хабаровском крае, и житель КБР 2009 года рождения. Как уточнили в СК, в октябре 2025 года 16-летний подросток записал видеообращение к лидерам террористической организации и вступил в нее. По указанию куратора он готовил нападение с использованием взрывного устройства и оружия на полицейских в Нальчике. Злоумышленники получали инструкции в интернете, в том числе через Telegram. В изъятых у них устройствах нашли переписки с боевиками, где содержатся способы совершения преступлений и фотографии предполагаемых жертв.
16 января пресс-служба крымского управления ФСБ РФ сообщила о задержании гражданина РФ, причастного к подготовке и совершению террористических актов на территории Севастополя. Установлено, что 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов прибыл в Севастополь и осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. По указанию куратора подозреваемый приобрел канистры и горюче-смазочные материалы для осуществления поджогов, а также пневматический пистолет для оказания сопротивления при задержании. По данным ведомства, в дальнейшем мужчина попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, после чего попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый попал под влияние телефонных мошенников, склонивших его под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта.
12 января Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. В результате проведенных мероприятий в городе Чусовой Пермского края был задержан гражданин России 1972 года рождения, который сообщил о том, что, являясь пользователем мессенджера Telegram, под воздействием телефонных мошенников перевел на "безопасные счета" денежные средства в размере 350 тысяч рублей. По данным ФСБ, по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств он изготовил СВУ с целью совершения теракта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края. Отмечается, что по адресу проживания гражданина были обнаружены и изъяты 10 килограмм взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом.