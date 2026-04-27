Венецианский оперный театр уволил дирижера из-за интервью

Причиной увольнения стали публичные заявления Беатриче Венеци, в частности, ее интервью аргентинской газете La Nacion, где она раскритиковала программу выступлений и порядок наследования мест в оркестре.

РИМ, 27 апр – РИА Новости. Венецианский оперный театр La Fenice уволил нового дирижера Беатриче Венеци, которая должна была вступить в должность в октябре нынешнего года, говорится в сообщении театра.

Против назначения Венеци осенью прошлого года выступили сотрудники La Fenice, считая ее не соответствующей должности музыкального директора. В октябре они провели забастовку и серию общественных протестов.

"Фонд театра La Fenice объявляет о решении отменить все будущие совместные проекты с маэстро Беатриче Венеци. Решение было принято также после неоднократных и серьезных публичных заявлений маэстро, которые были оскорбительными и наносили ущерб художественной и профессиональной ценности Фонда театра La Fenice и его оркестра", - говорится в заявлении

Как пишет газета Corriere della Sera, поводом для возмущения прославленного театра могло стать интервью Венеци аргентинской газете Nacion. Там дирижер заявила о необходимости привлечь молодую аудиторию, отметив устаревший характер программы выступлений. Также Венеци раскритиковала порядок наследования мест в оркестре, которые, по ее словам, переходят "от отца к сыну".

Газета отмечает, что интервью дирижера аргентинскому изданию La Nacion стало последней каплей на фоне затяжного конфликта вокруг ее назначения, а в правительстве подчеркнули необходимость защитить репутацию культурного учреждения и восстановить спокойную рабочую атмосферу в театре.