Рейтинг@Mail.ru
Венецианский оперный театр уволил дирижера из-за интервью
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 27.04.2026 (обновлено: 15:33 27.04.2026)
Венецианский оперный театр уволил дирижера из-за интервью

© AP Photo / Alessandra TarantinoБеатриче Венеци
Беатриче Венеци
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Беатриче Венеци
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венецианский оперный театр La Fenice уволил дирижера Беатриче Венеци, которая должна была вступить в должность в октябре нынешнего года.
  • Причиной увольнения стали публичные заявления Беатриче Венеци, в частности, ее интервью аргентинской газете La Nacion, где она раскритиковала программу выступлений и порядок наследования мест в оркестре.
РИМ, 27 апр – РИА Новости. Венецианский оперный театр La Fenice уволил нового дирижера Беатриче Венеци, которая должна была вступить в должность в октябре нынешнего года, говорится в сообщении театра.
Против назначения Венеци осенью прошлого года выступили сотрудники La Fenice, считая ее не соответствующей должности музыкального директора. В октябре они провели забастовку и серию общественных протестов.
"Фонд театра La Fenice объявляет о решении отменить все будущие совместные проекты с маэстро Беатриче Венеци. Решение было принято также после неоднократных и серьезных публичных заявлений маэстро, которые были оскорбительными и наносили ущерб художественной и профессиональной ценности Фонда театра La Fenice и его оркестра", - говорится в заявлении.
Как пишет газета Corriere della Sera, поводом для возмущения прославленного театра могло стать интервью Венеци аргентинской газете Nacion. Там дирижер заявила о необходимости привлечь молодую аудиторию, отметив устаревший характер программы выступлений. Также Венеци раскритиковала порядок наследования мест в оркестре, которые, по ее словам, переходят "от отца к сыну".
Газета отмечает, что интервью дирижера аргентинскому изданию La Nacion стало последней каплей на фоне затяжного конфликта вокруг ее назначения, а в правительстве подчеркнули необходимость защитить репутацию культурного учреждения и восстановить спокойную рабочую атмосферу в театре.
По сообщению Corriere, решение об увольнении Венеци получило политическую поддержку на самом высоком уровне: окончательное согласие на разрыв контракта дала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, после чего руководство театра и представители правительства согласовали официальное объявление.
ИталияДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала