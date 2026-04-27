Российские войска освободили Таратутино в Сумской области - РИА Новости, 27.04.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 27.04.2026 (обновлено: 17:53 27.04.2026)
Российские войска освободили Таратутино в Сумской области

МО РФ: освобожден населенный пункт Таратутино в Сумской области

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
