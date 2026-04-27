Директор Московского марафона: в столице растет популярность бега

Бег становится все более популярным среди москвичей, им занимаются уже более 1,1 миллиона жителей, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов. Также он рассказал, можно ли заниматься бегом людям с избыточным весом, чем полезен бег для здоровья, и с какого забега стоит стартовать новичку. Беседовала Ольга Овчинникова.

– В выходные в столице прошел Московский полумарафон. Расскажите, как он прошел?

– Да, действительно, 25 и 26 апреля в столице прошел Московский полумарафон – одно из крупнейших беговых событий России. За два дня на старт вышли более 23 000 человек: участники забегов на пять километров и 21,1 километра, Детского забега, корпоративной и студенческой эстафет. Победителем Московского полумарафона на дистанции 21,1 километра среди мужчин стал представитель Кении Owen Korir, преодолевший дистанцию за 59 минут 35 секунд и установивший новый рекорд соревнований – на сегодняшний день это самое быстрое финишное время, показанное на полумарафонской дистанции на территории России. Среди женщин лучший результат показала представительница Эфиопии Tsge Melese Alemu – один час 09 минут 03 секунды, также установив новый рекорд Московского полумарафона. В национальном зачете среди мужчин победу одержал Ринас Ахмадеев, среди женщин лучший результат показала Анна Мокина. Общий призовой фонд Московского полумарафона в 2026 году составил 4,17 миллиона рублей, включая бонусные выплаты. Из этой суммы 2,87 миллиона рублей составили призовые выплаты, еще 1,3 миллиона рублей – бонусные выплаты за индивидуальные достижения.

– Сверстан ли уже календарь на беговой сезон? Что с забегами "Лужники" и "Крылатское"?

– Их не будет. Это наша боль, потому это история, которая была с нами с момента создания всех наших забегов. Нам бы очень хотелось, чтобы они были, но есть сложности с их организацией. На территории "Лужников" проводится реконструкция стадиона и меняется площадка, у нас теперь нет возможности организовать старт и финиш, поэтому пока взяли паузу с ним, смотрим, что будет дальше. Но вместо него появился очень классный проект под названием "Большой фестиваль бега", который будет проводиться на четвертой неделе августа, когда будет более комфортная погода, не такая жаркая. Мы ставим амбициозную задачу – вместо полумарафона "Лужники" организовать забег на пять-десять километров и собрать на этот фестиваль 100 тысяч человек. Впервые в программу будет включена история с северной ходьбой с палками. В рамках фестиваля организуем отдельную музыкальную площадку с хедлайнерами, на которую всех приглашаем после окончания забегов.

Впервые будет перекрыто все Садовое кольцо, с самого утра до вечера, поэтому автолюбителей приглашаем в этот день присоединиться к нашему фестивалю. Мы призываем всех принять участие в самом массовом старте за всю историю Советского Союза и России. Такого не было никогда. Мне кажется, что это хороший вызов для нас и для города в целом.

– А могут ли в следующих сезонах появиться новые забеги в Москве?

– Есть идеи, но не буду пока говорить по одной причине: потому что идеи заимствуются, а нам все-таки хочется, чтобы они были только нашими. Поэтому мы пока их не оглашаем, но готовимся.

– То есть новинки анонсируете позже?

– Мы не просто проводим мероприятия, мы работаем с аудиторией. У нас есть детские забеги, у нас есть студенческие забеги, мы делаем студенческую лигу, в которой объединяем около 50 университетов Москвы, в которых участвуют несколько тысяч студентов. Сейчас мы расширяем линейку соревнований, включаем туда эстафету по Садовому кольцу, которую возобновили в прошлом году. Теперь у нас есть проект, который имеет более чем 100-летнюю историю. С 1922 года эстафета по Садовому кольцу была частью жизни большого мегаполиса, города Москвы, и проходила она в том числе в годы Великой Отечественной войны – в 1942, в 1943, в 1944 и в 1945 годах. Для страны это было важно, чтобы спорт не умирал, чтобы показывать, какой сильный народ в те времена был, не сломленный духом.

Мы возобновили эстафету, потому что нам хотелось сохранить эту преемственность поколений. Потому что, например, мои родители участвовали в этой эстафете, я сам участвовал в эстафете, мои друзья и коллеги участвовали в эстафете. И нам хотелось, чтобы наши дети и внуки тоже участвовали в ней. Это такая важная составляющая культурного кода нашего государства и города Москвы в том числе.

Расширяем линейку забегов все больше и больше, вовлекая разные социальные группы. И еще несколько видов соревнований, которые охватывают отдельные социальные группы, появятся в следующем году.

– Помню, мы обсуждали с вами эту эстафету на этапе планов по ее возрождению. Правильно я понимаю, что этот проект не закроется, что он будет продолжаться в следующих сезонах?

– Да. И он будет развиваться, что очень важно. Эстафета по Садовому кольцу в первый год собрала 300 команд. В этом году уже 500 команд по десять человек. А в рамках забега на 15 километров соберутся еще десять тысяч человек. Поэтому мы растем, развиваемся, и я думаю, что нам есть куда еще расти.

– Совсем недавно открылась регистрация на московский марафон, который пройдет 26 и 27 сентября. Сколько человек уже зарегистрировались на него?

– Уже зарегистрированы более 20 тысяч человек. Мы утвердили с городом трассу, и после этого открыли регистрацию, потому что для многих спортсменов имеет большое значение, по какой трассе они побегут. Это так кажется, что бежать в центре города Москвы – это уже одно удовольствие. Скажу вам, нет. Для спортсменов имеет значение, насколько тяжелая трасса. На плоской трассе можно ставить рекорды, и именно это привлекает людей со всего мира. Москва не относится к этой категории, так как мы живем на семи холмах, поэтому мы ищем варианты, как сделать трассу более интересной, с одной стороны, и более легкой – с другой.

– Ранее вы уже неоднократно об этом говорили, что для новых рекордов Москве нужна линейная трасса, без большого количества подъемов и поворотов. Я так понимаю, задача пока не решена окончательно?

– Мы каждый год двигаемся в этом направлении. Город сильно меняется, перестраивается, обновляются не только кварталы в центре города Москвы, но и набережные. В частности, уменьшается проезжая часть, хотя количество бегунов растет. Следовательно, не так много улиц остается, где мы можем разместить большое количество людей. Садовое кольцо – одна из них. И поэтому нам приходится подстраиваться под изменения, происходящие в городе, но и город идет на контакт, старается помогать. Нам, как организаторам, с учетом роста популярности бега в городе, трудно найти точку, где мы можем комфортно разместить 50 тысяч участников.

– Какая трасса будет на московском марафоне в этом году? И есть ли предпосылки для нового рекорда?

– У нас будет другая трасса. Мы будем стартовать от МГУ, бежать через весь город и финишировать возле "Лужников". Бежать будет легче, чем в прошлом году, потому что мы избегаем большого количества подъемов. Аудитория московского марафона стала быстрее, поэтому рассчитываем, что среднее время на марафоне улучшится по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Нам бы очень хотелось, чтобы на московском марафоне бились рекорды России в марафонском беге. Не знаю, удастся ли нам это сделать в этом году, но мы приложим к этому максимум усилий. У нас сейчас только два российских бегуна, которые могут это сделать: Владимир Никитин и Дмитрий Неделин.

– По числу участников планируете побить рекорд в этом году?

– Если мы поставили задачу собрать 100-тысячную аудиторию на Большом фестивале бега, то, конечно, побить рекорд московского марафона 2025 года мы обязаны. В прошлом году у нас было 42 тысячи участников, это абсолютный рекорд, который зафиксирован в Книге рекордов России. Задача на этот год – собрать 45-46 тысяч участников.

– Как вы считаете, может ли московский марафон стать марафоном-мейджором? Что для этого нужно?

– Я могу ставить амбициозные цели, и по-другому, наверное, не вижу своего существования в этом мире. У меня есть лозунг: " В се преодолимо, когда у тебя есть цель". Но в истории, связанной с вхождением в World Marathon Majors, у нас была попытка захода на диалог, но нас пока туда не впустили, я думаю, что вряд ли впустят. Поэтому у нас появилась альтернатива в виде Лиги Марафонов БРИКС, и мне кажется, что фокус совершенно правильный. Во-первых, потому что это самые крупные рынки – и Китай, и Индия.

Зайти в лигу марафонов-мейджоров, наверное, это была бы мечта, но пока она не осуществима, поэтому нам нужен стимул, новые цели, новые грани, которые мы хотим достигнуть, поэтому мы сфокусировались на развитии Лиги Марафонов БРИКС. Я уверен, что несмотря на все сложности мы добьемся того, чтобы в нашу лигу вошли представители из этих стран.

– Ранее вы неоднократно говорили, что культура бега подразумевает еще и культуру боления и культуру смотрения. Растет ли интерес к беговым ивентам среди болельщиков?

– Я считаю, что это самый короткий путь от болельщика к бегуну – это история смотрения и боления на мероприятиях. Когда ты соприкасаешься с ивентом в моменте и видишь, что в нем участвуют такие же люди, как ты, ты меняешь отношение к бегу. Ведь почему люди боятся бегать? Потому что большинство из них считает, что бегают в основном профессионалы – люди худые, стройные, накачанные, с идеальной техникой бега. На самом деле, все не так. Недавно мы проводили исследование с DataFitness и с Высшей школой экономики, на предмет того, что является мотивирующим фактором для начала занятия бегом. И, представляете, большинство говорят, что это уход от стресса, и в основном об этом заявляют женщины. Женщины приходят в бег не столько для того, чтобы похудеть, выглядеть красивой, сколько уйти от стресса.

Поэтому мы активно развиваем историю с болельщиками, но для эффекта должно пройти время и должен поменяться культурный код, люди должны научиться ходить на такие мероприятия, понимать их ценность, научиться болеть за других людей, которых они не знают, научиться поддерживать таких людей. И тогда, я уверен, что как только на беговых мероприятиях будут собираться сотни тысяч болельщиков, это вызовет определенный ажиотаж и у бегунов. У нас львиная доля бегунов не участвует ни в одном забеге.

– Вы занимаетесь организацией забегов много лет. Можете ли вспомнить какой-нибудь необычный случай, который вам запомнился?

– Мы проводили марафон "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, и один молодой человек очутился рядом с зоной старта, возле Дворцовой площади. Он был обычным болельщиком, который стоял с бутылкой пива, но после написал нам письмо: "Дорогие организаторы, благодарны вам за то, что мы неожиданно для себя очутились возле старта одного из самых массовых забегов в России. Было так здорово почувствовать атмосферу тех людей, которые вышли на старт, зарядиться этой энергией. Я понял, что люди, которые преодолевают дистанцию, это люди, которые похожи на меня. Я все время думал, что эти люди – другие, небожители, или люди накачанные. Оказалось, что они очень похожи на меня, на мою фигуру. Я подумал, почему бы мне не быть похожим на этих людей. Потому что они бегут, они улыбаются, они ведут себя раскованно, они путешествуют вместе с друзьями. И мне захотелось побыть в таком состоянии. Я дал себе обещание через год пробежать марафон "Белые ночи". Через год этот молодой человек пишет второе письмо: "Дорогие организаторы марафона "Белые ночи", спасибо вам большое за этот опыт. Я пробежал первый в своей жизни марафон. Это было так здорово быть участником вашего забега, хотя год назад я стоял с бутылкой пива на Невском и впервые соприкоснулся с бегом". Мы собираем такие истории, нам интересно, как меняется ментальность людей, которые сталкиваются с бегом, какими другими они становятся, насколько они меняют жизнь не только свою, но и жизнь людей вокруг.

– Какие преимущества бега для здоровья вы бы назвали?

– В первую очередь, это тонус тела и души. Мы, бегуны, меняемся в энергетическом поле, мы становимся более яркими, эмоциональными в хорошем смысле этого слова, мы учимся быть добрыми, обращаем внимание на людей, которым нужна помощь. Мы превращаемся в тех людей, которые по-другому выглядят. Мы меняем одежду, потому что она уже слишком большая по размеру, мы ищем более приталенную одежду, потому что мы хотим подчеркнуть наши изменения. От этого чувствуем себя более уверенными, меньше болеем, и у нас повышается производительность в делах, в заботах, в семейной и трудовой деятельности.

– Существует мнение, что людям с избыточной массой тела противопоказан бег. Так ли это? Есть ли вообще противопоказания для занятий бегом?

– Если вы спросите врача, есть ли показания, он скажет, что есть противопоказания против бега, потому что убиваются суставы. Но я видел множество людей, которые похудели на 20-30 килограммов, и у них открылась новая жизнь. Если бы они переживали за суставы, я боюсь, что у этих людей не было бы новой жизни. Например, убить суставы можно, если носить обувь с плоской подошвой. Поэтому имеет большое значение то, как начинаются занятия спортом для людей с лишним весом. На мой взгляд, людям с избыточным весом можно заниматься бегом, но им необходимо посетить врача, заняться питанием, начать с активности, например, со скандинавской ходьбы, чтобы сердце привыкло к ритму, к нагрузкам.

– Можно ли начать бегать, если тебе за 30, за 40, за 50?

– Мой первый марафон был в 2016-м году, мне было 39 лет. Можно ли было начать бегать? Можно. Я знаю людей, которые начали бегать в 45, а бегают быстрее, чем я. Я знаю людей, которые начали бегать в 50. Вопрос, какие ты цели ставишь? Бегать как лучшие кенийские бегуны мы точно не сможем, но бегать для своего здоровья – да.

– Какую дистанцию и какой забег вы бы посоветовали выбрать новичку в качестве первой дистанции?

– Первый забег можно выбирать после того, как человек самостоятельно бегает дистанцию от трех до пяти километров. Но если вам нужен стимул, который вам даст атмосфера мероприятия, конечно, это забег на пять километров, например, забег "Апрель", пятикилометровая дистанция в рамках московского полумарафона, пятикилометровая дистанция в рамках Большого фестиваля бега, красочный забег – и лучше в компании друзей.

– Ранее вы говорили, что на полумарафоне и марафоне необходимо питаться гелями и смачивать голову губками. А как бы вы посоветовали готовиться к забегу?

– В первую очередь, большие забеги должны быть без наушников. Сейчас я замечаю, что все больше и больше людей начинают бегать наушниках, а это может привести к травмам, потому что вы можете не услышать бегуна, который вас обгоняет. Можете сделать шаг вправо, шаг влево, и вас могут снести на большей скорости. Кроме того, когда ты бежишь наушниках, ты не чувствуешь состояние своего тела. Второе, конечно, – пить воду до и во время соревнований. Это обязательно нужно делать, особенно для новичков, чтобы соблюдать водно-солевой баланс. Гели нужны для бега на длинные дистанции, от 15 километров. Однако никогда нельзя приходить на тренировку голодными. Обязательно тренировка должна начинаться с разминки и заканчиваться заминкой. Конечно же, кроссовки. Вам важно, с учетом вашего строения ног подобрать для себя оптимальные кроссовки.

– По вашим оценкам, сколько процентов жителей Москвы на сегодня занимаются бегом? Больше женщин или мужчин?

– Один миллион 100 тысяч человек, из них принимают участие в забегах примерно 300 тысяч человек. По статистике прошлого года, марафон бегают 65% мужчин и 35% женщин. На дистанции пять километров больше женщин, на дистанции десять километров – примерно 50 на 50.

– Есть ли потенциал для роста у бега? Или он однажды перестанет быть модным? Какой вид спорта может прийти на смену бегу и стать модным у москвичей?

– Потенциал всегда есть. Я считаю, что бег не должен быть единственным видом спорта, которым я увлекаюсь. Потому что это иногда надоедает. Чтобы этого со мной не случилось, я миксую разные увлечения: занимаюсь кайтсерфингом, вейкбордингом, серфингом, играю в хоккей, играю в футбол, я занимаюсь бегом, у меня есть горные лыжи. Мне хорошо от того, что я могу быстро переключаться.

Бег не является модным сейчас, бег сейчас – это норма жизни. И его можно сделать модным, если только это начнет работать на правительственном уровне, когда личным примером руководители страны будут показывать, как здорово заниматься спортом и бегом, в частности. Интерес к бегу растет, есть очень большая новая аудитория. Я считаю, что для того, чтобы аудитория росла дальше, нужно поменять культурный код в стране, повсеместно рассказывать о беге. Также во всех крупных городах должны появиться беговые дорожки. Россия только идет к тому, чтобы внедрять повсеместно в городскую инфраструктуру беговые дорожки, и я уверен, что как только мы это изменим, 30-40% населения городов начнет бегать.

– Могут ли в столице в ближайшем будущем появиться новые беговые маршруты? Может, вы совместно с властями ведете проработку?

– Экс-главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов разработал проект, в котором заложено 60 километров беговых дорожек, и мы ждем, когда мэр Москвы Сергей Семенович Собянин его рассмотрит. Также с 2027 года обещают запустить уникальнейший проект на месте монорельса, на котором разместят четырехкилометровую беговую дорожку, круг будет составлять восемь километров. Кроме того, там не будет самокатов, велосипедов, только отдельные линии для ходьбы и для бега.

– Когда в этом году начнет работать беговой центр на территории Лужников?