Директор Московского марафона рассказал о росте интерес к бегу в столице - РИА Новости, 27.04.2026
11:47 27.04.2026
Директор Московского марафона рассказал о росте интерес к бегу в столице

Тарасов: интерес к бегу в Москве растет, он стал нормой жизни

Марафон - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Марафон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов заявил, что интерес к бегу в столице растет.
  • По его словам, для дальнейшего роста аудитории нужно изменить культурный код в стране и повсеместно рассказывать о беге.
  • Тарасов считает, что бег станет более популярным, если на правительственном уровне поддерживать эту идею.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Интерес к бегу в Москве растет, сейчас он стал нормой жизни, заявил в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
«
"Интерес к бегу растет, есть очень много новой аудитории. Я считаю, что для того, чтобы аудитория росла дальше, нужно поменять культурный код в стране, повсеместно рассказывать о беге. Также во всех крупных городах должны появиться беговые дорожки. Россия только идет к тому, чтобы внедрять повсеместно в городскую инфраструктуру беговые дорожки, и, я уверен, что как только мы это изменим, 30-40% населения городов начнут бегать", - сказал Тарасов.
По его словам, что бег не является модным сейчас, бег сейчас - это норма жизни.
"И его можно сделать модным, если только это начнет работать на правительственном уровне, когда личным примером руководители страны будут показывать, как здорово заниматься спортом и бегом - в частности", - добавил Тарасов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
Участники Московского марафона - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Директор Московского марафона рассказал, сколько москвичей занимаются бегом
Вчера, 08:25
 
