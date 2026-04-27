Директор московского марафона рассказал, какой забег выбрать новичку

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новичку рекомендуется выбрать в качестве первого забега 5-километровую дистанцию, например, в рамках московского полумарафона, Большого фестиваля бега, красочного забега, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
По его словам, первый забег можно выбирать после того, как человек самостоятельно бегает дистанцию от 3 до 5 километров.
«
"Но если вам нужен стимул, который вам даст атмосфера мероприятия, конечно, это забег на 5 километров, например, забег "Апрель", 5-километровая дистанция в рамках московского полумарафона, 5-километровая дистанция в рамках Большого фестиваля бега, красочный забег - и лучше в компании друзей", - рассказал Тарасов.