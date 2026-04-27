Директор московского марафона рассказал, можно ли начать бегать в 40 лет

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Начать бегать для здоровья можно в любом возрасте, считает директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"Я знаю людей, которые начали бегать в 45, а бегают быстрее, чем я. Я знаю людей, которые начали бегать в 50. Вопрос, какие ты цели ставишь? Бегать, как лучшие кенийские бегуны, мы точно не сможем, но бегать для своего здоровья – да", - сказал Тарасов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли начать бегать, если человеку уже за 40 лет.
Он рассказал, что свой первый марафон пробежал в 2016-м году, когда ему было 39 лет.