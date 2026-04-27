01:05 27.04.2026
Неизвестные захватили грузовое судно у берегов Сомали

UKMTO сообщило о захвате грузового судна у берегов Сомали

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Город Могадишо, Сомали
Город Могадишо, Сомали. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов Сомали было захвачено грузовое судно.
  • Несанкционированные лица перенаправили судно в территориальные воды Сомали, инцидент произошел в 6 морских милях к северо-востоку от Гаракада.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате грузового судна у берегов Сомали.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 6 морских милях (11 километрах) к северо-востоку от Гаракада, Сомали. Сообщается, что несанкционированные лица захватили грузовое судно, которые было перенаправлено в территориальные воды", - говорится в сообщении на странице UKMTO в соцсети Х.
Информация о состоянии экипажа судна не приводится.
Вооруженные группировки сомалийских пиратов с начала 2000-х годов захватывают с целью выкупа морские суда у берегов Сомали.
