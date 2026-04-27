Обвиняемый в покушении на Трампа был на суде без кандалов - РИА Новости, 27.04.2026
22:00 27.04.2026
Обвиняемый в покушении на Трампа был на суде без кандалов

Обвиняемый в покушении на Трампа был на суде без кандалов и наручников

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвиняемый в покушении на Дональда Трампа Коул Томас Аллен присутствовал на суде без кандалов и наручников.
  • Мужчина был одет в тюремную одежду синего цвета.
  • Во время слушания у Аллена было два адвоката, с которыми он переговаривался.
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Коул Томас Аллен присутствовал на суде без кандалов и наручников, был одет в тюремную одежду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Худой и сутулый Аллен на первом заседании говорил разборчиво, в зале суда на нем не было ни кандалов, ни наручников. Мужчина был в тюремной одежде синего цвета: поло с коротким рукавом и штаны.
У Аллена на суде было два адвоката – он переговаривался с ними в ходе слушания.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
