В Ростове-на-Дону дали сроки фигурантам дела о поджогах на железной дороге - РИА Новости, 27.04.2026
20:22 27.04.2026
В Ростове-на-Дону дали сроки фигурантам дела о поджогах на железной дороге

Суд в Ростове-на-Дону дал сроки фигурантам дела о поджогах на железной дороге

Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Статуя Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд приговорил трех фигурантов дела о поджогах на железной дороге в Ростове-на-Дону к срокам от 10,5 до 20 лет лишения свободы.
  • Владислава Матухненко признали виновным в поджоге релейного шкафа в Ростове-на-Дону, для совершения преступления он привлек Евгению Кудряшову и Антона Есауленко.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 10,5 до 20 лет лишения свободы трех фигурантов дела о поджогах на железной дороге в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
По его данным, в августе 2023 года Владислав Матухненко согласился за деньги совершить теракт - поджог релейных шкафов на территории Ростовской области. От неустановленного лица он получил сведения о месте расположения релейного шкафа, его фотографию и инструкцию по подготовке к преступлению, получив за это деньги.
К совершению теракта он привлек знакомую Евгению Кудряшову, которой предложил за деньги отвезти его к месту преступления, с чем она согласилась. Первого сентября Матухненко и Кудряшова на АЗС купили топливо и залили его в пятилитровую емкость. Той же ночью они приехали на место, где Матухненко поджег релейный шкаф.
После этого он также получил сведения о месте расположения других релейных шкафов на территории Ростова-на-Дону. Для совершения теракта он привлек знакомого Антона Есауленко, который 7 сентября купил на АЗС десять литров автомобильного топлива. На следующий день он приехал к месту расположения релейных шкафов, но поджечь их не успел, так как его задержали.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Матухненко – 20 лет в исправительной колонии строгого режима, Есауленко – 13 лет в исправительной колонии строгого режима, Кудряшовой – 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
