В Ростове-на-Дону дали сроки фигурантам дела о поджогах на железной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ Южный окружной военный суд приговорил трех фигурантов дела о поджогах на железной дороге в Ростове-на-Дону к срокам от 10,5 до 20 лет лишения свободы.

Владислава Матухненко признали виновным в поджоге релейного шкафа в Ростове-на-Дону, для совершения преступления он привлек Евгению Кудряшову и Антона Есауленко.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 10,5 до 20 лет лишения свободы трех фигурантов дела о поджогах на железной дороге в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.

По его данным, в августе 2023 года Владислав Матухненко согласился за деньги совершить теракт - поджог релейных шкафов на территории Ростовской области . От неустановленного лица он получил сведения о месте расположения релейного шкафа, его фотографию и инструкцию по подготовке к преступлению, получив за это деньги.

К совершению теракта он привлек знакомую Евгению Кудряшову, которой предложил за деньги отвезти его к месту преступления, с чем она согласилась. Первого сентября Матухненко и Кудряшова на АЗС купили топливо и залили его в пятилитровую емкость. Той же ночью они приехали на место, где Матухненко поджег релейный шкаф.

После этого он также получил сведения о месте расположения других релейных шкафов на территории Ростова-на-Дону . Для совершения теракта он привлек знакомого Антона Есауленко, который 7 сентября купил на АЗС десять литров автомобильного топлива. На следующий день он приехал к месту расположения релейных шкафов, но поджечь их не успел, так как его задержали.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Матухненко – 20 лет в исправительной колонии строгого режима, Есауленко – 13 лет в исправительной колонии строгого режима, Кудряшовой – 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.