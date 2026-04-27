Стрелявший на приеме с Трампом предстанет перед судом в понедельник вечером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Коул Томас Аллен, подозреваемый в нападении на отель в Вашингтоне, где проводился прием с участием президента США Дональда Трампа, предстанет перед судом в понедельник.
- Чиновники минюста ожидают, что первое заседание будет относительно коротким.
НЬЮ-ЙОРК, 27 апр - РИА Новости. Коул Томас Аллен, подозреваемый в нападении на отель в Вашингтоне, где проводился прием с участием президента США Дональда Трампа, предстанет перед судом в понедельник днем (вечер понедельника по мск), заявил журналист Fox News со ссылкой на источники в суде.
"В первой половине дня", - сказал журналист в эфире телеканала.
По его словам, чиновники минюста ожидают, что подозреваемый однозначно предстанет перед судом в понедельник. При этом предполагается, что первое заседание будет относительно коротким, добавил журналист.
Он также утверждает, что Аллен содержится под усиленной охраной.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.