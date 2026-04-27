© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth Social Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне

Стрелявший на приеме с Трампом предстанет перед судом в понедельник вечером

Краткий пересказ от РИА ИИ Коул Томас Аллен, подозреваемый в нападении на отель в Вашингтоне, где проводился прием с участием президента США Дональда Трампа, предстанет перед судом в понедельник.

Чиновники минюста ожидают, что первое заседание будет относительно коротким.

НЬЮ-ЙОРК, 27 апр - РИА Новости. Коул Томас Аллен, подозреваемый в нападении на отель в Вашингтоне, где проводился прием с участием президента США Дональда Трампа, предстанет перед судом в понедельник днем (вечер понедельника по мск), заявил журналист Fox News со ссылкой на источники в суде.

"В первой половине дня", - сказал журналист в эфире телеканала.

По его словам, чиновники минюста ожидают, что подозреваемый однозначно предстанет перед судом в понедельник. При этом предполагается, что первое заседание будет относительно коротким, добавил журналист.

Он также утверждает, что Аллен содержится под усиленной охраной.