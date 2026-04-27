Конституционный суд вступился за россиянку, которой не дали пенсию досрочно

Краткий пересказ от РИА ИИ Конституционный суд России направил на пересмотр дело россиянки Елены Ростовой, которой отказали в досрочном назначении пенсии из-за того, что ее дети были рождены за пределами России.

По мнению КС РФ, право на досрочную пенсию должно предоставляться женщинам, родившим и воспитавшим до достижения восьми лет трех детей, вне зависимости от того, в каком государстве они были рождены и воспитаны, если мать и дети являются российскими гражданами.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянки, которой отказали в досрочном назначении пенсии на основании рождения ее троих детей за пределами России, следует из материалов суда.

КС РФ в понедельник провозгласил постановление по делу о проверке конституционности положений пункта 1.2 части 1 статьи 32 федерального закона "О страховых пенсиях". Рассмотрение дела состоялось 19 февраля по жалобе Елены Ростовой.

Согласно релизу Конституционного суда, Ростова , которая является гражданкой России с 1998 года, родилась в Казахской СССР , а затем переехала в Узбекскую СССР (впоследствии – республика Узбекистан ), где родила троих детей в 1987, 1990 и 1992 годах.

В 2024 году заявительница обратилась в социальный фонд по Кемеровской области – Кузбассу за досрочным назначением пенсии по старости по основаниям, предусмотренным оспариваемой нормой (достижение 57 лет, наличие не менее 15 лет страхового стажа, а также рождение и воспитание троих детей).

В результате женщина получила отказ на основании прекращения действия соглашения о гарантиях гражданам государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения в 2022 году. Как указал региональный соцфонд, с которым впоследствии согласились суды, в отсутствие специального регулирования Ростовой должна назначаться пенсия на общих основаниях без учета рождения и воспитания до 8-летнего возраста детей на территории другого государства.

"По мнению заявительницы, оспариваемое положение не соответствует... Конституции, так как исключает возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным матерям в связи с тем, что их дети были рождены в СССР и на территории иностранного государства, ранее входившего в СССР", – приводится в релизе КС России позиция заявительницы.

Как разъяснил КС РФ, по буквальному смыслу оспариваемого положения право на досрочную пенсию "при соблюдении прочих условий" должно предоставляться женщинам, родившим и воспитавшим до достижения восьми лет трех детей, вне зависимости от того, в каком государстве они были рождены и воспитаны (во всяком случае, если сама многодетная мать и ее дети являются российскими гражданами).

При этом на практике территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, как и суды, как правило, отказывают в досрочном назначении пенсии заявительницам этой категории из опасений, что их дети, в отличие от матери, "не устанавливали правовой связи с Россией или утратили ее", отметил Конституционный суд.

"Однако, если дети российской гражданки на момент ее обращения за пенсией также стали россиянами, их рождение и воспитание на территории иностранного государства не может принципиально влиять на реализацию права матери на досрочное назначение страховой пенсии по старости", - приводится в релизе КС РФ его позиция.

Согласно постановлению КС России, оспариваемая норма соответствует Конституции, поскольку не может служить основанием для отказа в досрочном назначении пенсии женщинам, оказавшейся в такой же ситуации, как заявительница.