В Москве мужчина открыл стрельбу из травматики на парковке ТЦ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мужчина выстрелил из травматического пистолета в оппонента в ходе конфликта на парковке торгового центра на юге Москвы, он задержан, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что 27 апреля около 14 часов в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на парковке торгового центра, расположенного на 19 километре МКАД.
"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места, во время которого один из участников произвел выстрел из травматического пистолета в своего оппонента", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали и доставили стрелявшего в отдел для дальнейшего разбирательства. Пострадавший госпитализирован.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в МВД.
На юге Москвы мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль
26 января, 09:18