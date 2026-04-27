21:44 27.04.2026
СМИ: Вэнс сомневается в сведениях Пентагона о конфликте вокруг Ирана

Atlantic: Вэнс выразил сомнения насчет сведения Пентагона об операции в Иране

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах сомневался в информации от Пентагона о ходе конфликта вокруг Ирана.
  • Джей Ди Вэнс выражал опасения по поводу возможного занижения Пентагоном масштабов сокращения запасов американских ракет.
  • Вице-президент пока что лишь излагает собственные опасения, а не обвиняет руководство Пентагона в возможном введении в заблуждение президента США.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах неоднократно ставил под сомнение информацию от Пентагона о ходе конфликта вокруг Ирана, а также о реальном состоянии запасов ракет в арсенале Соединенных Штатов, пишет журнал Atlantic со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома.
"На закрытых встречах Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение то, как министерство обороны описывает... (конфликт вокруг - ред.) Ирана, и не занижает ли Пентагон масштабы, по всей видимости, резкого сокращения запасов американских ракет", - говорится в сообщении издания.
Журнал добавляет, что вице-президент пока что лишь излагает собственные опасения, а не обвиняет руководство Пентагона, что они могут вводить президента США Дональда Трампа в заблуждение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Это унижение". Мерц внезапно набросился на США из-за Ирана
Вчера, 16:24
 
