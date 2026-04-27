СМИ: Вэнс сомневается в сведениях Пентагона о конфликте вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах сомневался в информации от Пентагона о ходе конфликта вокруг Ирана.
- Джей Ди Вэнс выражал опасения по поводу возможного занижения Пентагоном масштабов сокращения запасов американских ракет.
- Вице-президент пока что лишь излагает собственные опасения, а не обвиняет руководство Пентагона в возможном введении в заблуждение президента США.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах неоднократно ставил под сомнение информацию от Пентагона о ходе конфликта вокруг Ирана, а также о реальном состоянии запасов ракет в арсенале Соединенных Штатов, пишет журнал Atlantic со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома.
Журнал добавляет, что вице-президент пока что лишь излагает собственные опасения, а не обвиняет руководство Пентагона, что они могут вводить президента США Дональда Трампа в заблуждение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.