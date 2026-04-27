Рейтинг@Mail.ru
США превращают Западное полушарие в свой задний двор, считает эксперт
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 27.04.2026
США превращают Западное полушарие в свой задний двор, считает эксперт

Вэньлин: США хотят вытеснить из Западного полушария Россию и КНР

27.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий научный специалист Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чэнь Вэньлин считает, что США превращают Западное полушарие в свой "задний двор".
  • По ее мнению, приоритет "Западное полушарие прежде всего" по сути означает "Америка прежде всего".
  • Эксперт полагает, что после накопления сил США будут вытеснять Китай и Россию из Западного полушария, а затем реализовывать стратегию сдерживания и блокировки этих стран в Азии, Европе и Африке.
ШАНХАЙ, 27 апр – РИА Новости. США превращают Западное полушарие в свой задний двор, чтобы затем вытеснить оттуда Россию и Китай, заявила в понедельник ведущий научный специалист Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чэнь Вэньлин.
«
"Хотя в докладе о стратегии национальной безопасности США говорится об отступлении в Западное полушарие, в нем предлагаются два приоритета: "Западное полушарие прежде всего" и "Америка прежде всего". Я считаю, что приоритет "Западное полушарие прежде всего" по сути и означает "Америка прежде всего"", - заявила Чэнь Вэньлин, выступая на российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае.
Однако, указала она, "эти два приоритета не означают, что США отступили в Западное полушарие, скорее, это означает, что США превращают Западное полушарие в свою собственную территорию, свой собственный задний двор и крупнейшую империю в Северной Америке".
"Затем они будут накапливать силы, чтобы в первую очередь осуществлять нападки на Китай и Россию по всему миру, вытесняя их из Западного полушария, а потом реализовывать стратегию балансирования сил в Азии, Европе и Африке, чтобы сдерживать и блокировать Китай и Россию, особенно Китай", - добавила эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Кто в США выиграл от поражения на Ближнем Востоке
9 апреля, 08:00
 
В миреСШАРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала