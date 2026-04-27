США превращают Западное полушарие в свой задний двор, считает эксперт

- Ведущий научный специалист Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чэнь Вэньлин считает, что США превращают Западное полушарие в свой "задний двор".
- По ее мнению, приоритет "Западное полушарие прежде всего" по сути означает "Америка прежде всего".
- Эксперт полагает, что после накопления сил США будут вытеснять Китай и Россию из Западного полушария, а затем реализовывать стратегию сдерживания и блокировки этих стран в Азии, Европе и Африке.
ШАНХАЙ, 27 апр – РИА Новости. США превращают Западное полушарие в свой задний двор, чтобы затем вытеснить оттуда Россию и Китай, заявила в понедельник ведущий научный специалист Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чэнь Вэньлин.
"Хотя в докладе о стратегии национальной безопасности США говорится об отступлении в Западное полушарие, в нем предлагаются два приоритета: "Западное полушарие прежде всего" и "Америка прежде всего". Я считаю, что приоритет "Западное полушарие прежде всего" по сути и означает "Америка прежде всего"", - заявила Чэнь Вэньлин, выступая на российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае.
Однако, указала она, "эти два приоритета не означают, что США отступили в Западное полушарие, скорее, это означает, что США превращают Западное полушарие в свою собственную территорию, свой собственный задний двор и крупнейшую империю в Северной Америке".
"Затем они будут накапливать силы, чтобы в первую очередь осуществлять нападки на Китай и Россию по всему миру, вытесняя их из Западного полушария, а потом реализовывать стратегию балансирования сил в Азии, Европе и Африке, чтобы сдерживать и блокировать Китай и Россию, особенно Китай", - добавила эксперт.
Кто в США выиграл от поражения на Ближнем Востоке
9 апреля, 08:00