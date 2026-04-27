06:33 27.04.2026
МИД: идеи США по диалогу о стратстабильности выглядят нереалистично

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Идеи США по возобновлению диалога с Россией по стратегической стабильности выглядят нереалистично и невнятно, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
  • В Москве никаких решений о запуске переговоров с США по стратегической стабильности не принималось, и РФ считает, что для диалога должны быть выполнены определенные условия.
  • Дипломат отметил, что США жестко связывают перспективы многосторонних переговоров по контролю над ядерными вооружениями с обязательным вовлечением КНР, обходя стороной вопрос об участии Великобритании и Франции.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Идеи, которые выдвигают США по возобновлению диалога с Россией по стратегической стабильности выглядят нереалистично и невнятно, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"На данный момент американские идеи сформулированы предельно нереалистично, а также весьма невнятно в деталях", - сказал Белоусов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Отношения России и США находятся на самой низкой точке, заявил замглавы МИД
23 апреля, 01:35
Он отметил, что в Москве никаких решений о запуске каких-либо переговоров с США по стратегической стабильности не принималось. По его словам, РФ считает, что для возобновления диалога по этим вопросам должны быть выполнены определенные условия, среди которых нормализация двусторонних отношений и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.
Дипломат также отметил, что в Москве обратили внимание на американские призывы к многосторонним переговорам по контролю над ядерными вооружениями, которые были обращены к России и Китаю.
"Причём любые перспективы подобного взаимодействия жёстко увязаны Вашингтоном с обязательным вовлечением КНР, негативная позиция которой на этот счёт американцам прекрасно известна. Одновременно, США обходят стороной вопрос об участии Великобритании и Франции, что имеет принципиальное значение для нашей страны", - пояснил Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В МИД прокомментировали продление лицензий США на российскую нефть
23 апреля, 02:12
 
