МИД: идеи США по диалогу о стратстабильности выглядят нереалистично

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Идеи, которые выдвигают США по возобновлению диалога с Россией по стратегической стабильности выглядят нереалистично и невнятно, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.