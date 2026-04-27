МИД: идеи США по диалогу о стратстабильности выглядят нереалистично

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Идеи, которые выдвигают США по возобновлению диалога с Россией по стратегической стабильности выглядят нереалистично и невнятно, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"На данный момент американские идеи сформулированы предельно нереалистично, а также весьма невнятно в деталях", - сказал Белоусов.
Он отметил, что в Москве никаких решений о запуске каких-либо переговоров с США по стратегической стабильности не принималось. По его словам, РФ считает, что для возобновления диалога по этим вопросам должны быть выполнены определенные условия, среди которых нормализация двусторонних отношений и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.
Дипломат также отметил, что в Москве обратили внимание на американские призывы к многосторонним переговорам по контролю над ядерными вооружениями, которые были обращены к России и Китаю.
"Причём любые перспективы подобного взаимодействия жёстко увязаны Вашингтоном с обязательным вовлечением КНР, негативная позиция которой на этот счёт американцам прекрасно известна. Одновременно, США обходят стороной вопрос об участии Великобритании и Франции, что имеет принципиальное значение для нашей страны", - пояснил Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.