Экс-замминистра труда Омской области получил срок за превышение полномочий - РИА Новости, 27.04.2026
18:15 27.04.2026 (обновлено: 18:22 27.04.2026)
Экс-замминистра труда Омской области получил срок за превышение полномочий

бывший замминистра труда Омской области получил срок за превышение полномочий

© Фото : прокуратура Омской области
Бывший замминистра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : прокуратура Омской области
Бывший замминистра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший замминистра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых получил четыре года условно за превышение должностных полномочий.
  • Сергей Добрых и бывший директор Омского дома-интерната Владимир Метлицкий договорились приобрести новую машину по завышенной стоимости за счет средств учреждения.
ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам условно экс-замминистра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Следователи выяснили, что в феврале 2024 года служебный автомобиль Сергея Добрых попал в ДТП. После этого он совместно с бывшим директором Омского дома-интерната Владимиром Метлицким договорился приобрести новую машину по завышенной стоимости. Директор дома-интерната приобрел за счет средств учреждения новый автомобиль за 3,5 миллиона рублей, после чего передал его в пользование Сергею Добрых. Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", а автомобиль был изъят и возвращен в дом-интернат.
"Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а директору дома-интерната – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, осужденным запрещено в течение 2 лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе прокуратуры Омской области уточни, что обвинение запрашивало для чиновников более серьезные сроки. Так экс-замминистра просили приговорить к 7,5 годам в колонии общего режима, а экс директора дома-интерната - к 7 годам колонии. Также сообщников хотели лишить почетных званий. Решение об оспаривании приговора прокуратура примет в установленные законом сроки.
