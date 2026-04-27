Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 27 апреля 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Таратутино в Сумской области и Ильичовку в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 671 самолет, 284 вертолета, 138 166 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплекса, 29 061 танк и других бронемашин, 1 711 реактивных систем залпового огня, 34 632 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 60 276 единиц автомобильной техники.