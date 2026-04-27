07:35 27.04.2026
БПЛА "Севера" уничтожили десять гексакоптеров ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет БПЛА группировки войск «Север» уничтожил 10 гексакоптеров ВСУ в Сумской области.
  • Все гексакоптеры ВСУ были уничтожены дронами-перехватчиками.
КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожил 10 гексакоптеров ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА 34-й бригады с позывным "Грот".
"В ходе выполнения боевых задач на линии боевого соприкосновения нашим расчетом были обнаружены и уничтожены 10 тяжёлых гексакоптеров ВСУ", - рассказал "Грот".
Он уточнил, что все гексакоптеры ВСУ были уничтожены дронами-перехватчиками.
"Данная деятельность направлена на предотвращение потенциальных угроз для гражданских объектов, расположенных на территории Российской Федерации", - уточнил командир.
"Север" ликвидировал 550 боевиков ВСУ с начала апреля в Харьковской области
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
