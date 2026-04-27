Бойцы "Севера" совершили налет FPV-дронами на позиции ВСУ в Сумской области

- Бойцы группировки войск «Север» совершили массированный налет FPV-дронами на позиции ВСУ в Сумской области.
- Ударами FPV-дронов были уничтожены долговременные опорные пункты и фортификационные укрытия ВСУ.
- Попытки ВСУ подавить дроны средствами РЭБ не увенчались успехом.
КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Ударные FPV-дроны группировки войск "Север", совершив массированный налет, уничтожили опорные пункты и укрытия ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета беспилотных систем 22-го мотострелкового полка с позывным "Буран".
"Расчетом ударных FPV-дронов 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий уничтожены долговременные опорные пункты и фортификационные укрытия ВСУ на сумском направлении", - сообщил "Буран".
Он уточнил, что попытки ВСУ подавить дроны средствами РЭБ не увенчались успехом.
"Благодаря точной работе операторов FPV-дронов удалось последовательно поразить два опорных пункта, оборудованных закрытыми блиндажами, а также два подземных укрытия, где находилась живая сила и резервы ВСУ. В результате массированного применения FPV-боеприпасов вражеские позиции были полностью выведены из строя", - уточнил командир расчета.