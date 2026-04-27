Первый за 20 лет аргентинский пилот "Формулы-1" проехал по Буэнос-Айресу - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
00:02 27.04.2026
Первый за 20 лет аргентинский пилот "Формулы-1" проехал по Буэнос-Айресу

  • Франко Колапинто — первый за 20 лет аргентинский пилот "Формулы-1" — проехал по улицам Буэнос-Айреса.
  • Сотни тысяч человек из разных провинций страны собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы увидеть его заезды.
  • Столица Аргентины ведет переговоры о возвращении соревнований "Формулы-1" на улицы города.
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Сотни тысяч человек из разных провинций Аргентины собрались в центре Буэнос-Айреса у импровизированного трека, на котором несколько заездов сделал аргентинский пилот "Формулы-1" Франко Колапинто, передает корреспондент РИА Новости.
Автогонщик, которому в мае 2026 года исполнится 23 года, начал свою карьеру в "Формуле-1" в 2024 году. До него в чемпионате последний раз участвовал аргентинец Гастон Массакане в 2000-2001 годах.
В Буэнос-Айресе Колапинто проехался по улицам на различных гоночных авто, в том числе на реплике Mercedes-Benz W196, на котором в 50-х годах выступал знаменитый аргентинский автогонщик Хуан Мануэль Фанхио, выигравший пять чемпионских титулов.
"Это исторический момент для Колапинто и для аргентинцев, у которых появился новый пилот "Формулы-1". Для молодежи и его сверстников он показал, что иллюзии становятся реальностью", - сказал РИА Новости житель Буэнос-Айреса Карлос, пришедший посмотреть на заезд со всей семьёй.
"Авто и мотогонки являются одним из самых популярных видов спорта в Аргентине, они уступают, разве что, футболу. Для нас честь видеть аргентинца в рядах "Формулы-1". Было бы здорово, если бы однажды эти соревнования снова провели в Аргентине", - отметил, в свою очередь, Родриго, с раннего утра приехавший на трек.
Столица Аргентины в настоящее время ведёт переговоры о том, чтобы соревнования "Формулы-1" вернулись на улицы города. Последний заезд там прошел в 1998 году.
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом сезона "Формулы-1"
10 декабря 2025, 13:27
 
Формула-1АвтоХуан Мануэль ФанхиоMercedes
 
