Первый за 20 лет аргентинский пилот "Формулы-1" проехал по Буэнос-Айресу

Краткий пересказ от РИА ИИ Франко Колапинто — первый за 20 лет аргентинский пилот "Формулы-1" — проехал по улицам Буэнос-Айреса.

Сотни тысяч человек из разных провинций страны собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы увидеть его заезды.

Столица Аргентины ведет переговоры о возвращении соревнований "Формулы-1" на улицы города.

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Сотни тысяч человек из разных провинций Аргентины собрались в центре Буэнос-Айреса у импровизированного трека, на котором несколько заездов сделал аргентинский пилот "Формулы-1" Франко Колапинто, передает корреспондент РИА Новости.

Автогонщик, которому в мае 2026 года исполнится 23 года, начал свою карьеру в "Формуле-1" в 2024 году. До него в чемпионате последний раз участвовал аргентинец Гастон Массакане в 2000-2001 годах.

"Это исторический момент для Колапинто и для аргентинцев, у которых появился новый пилот "Формулы-1". Для молодежи и его сверстников он показал, что иллюзии становятся реальностью", - сказал РИА Новости житель Буэнос-Айреса Карлос, пришедший посмотреть на заезд со всей семьёй.

"Авто и мотогонки являются одним из самых популярных видов спорта в Аргентине , они уступают, разве что, футболу. Для нас честь видеть аргентинца в рядах "Формулы-1". Было бы здорово, если бы однажды эти соревнования снова провели в Аргентине", - отметил, в свою очередь, Родриго, с раннего утра приехавший на трек.