Правительство Москвы и ООН-Хабитат подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Столичное правительство и делегация ООН-Хабитат подписали соглашение о подготовке обзора достижения Москвой целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города.

Соглашение подписали в рамках встречи правительства Москвы с делегацией ООН-Хабитат во главе с директором регионального офиса ООН-Хабитат по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфаном Али.

Добровольный местный обзор – признанный на уровне ООН формат городского отчета о прогрессе в достижении 17 целей устойчивого развития организации. Документ представит международному сообществу результаты системной работы столицы, которая касается устойчивого развития всех сфер жизни – здравоохранения, транспорта, образования и так далее.

Как напомнила заммэра столицы, глава городского ДЭПР Мария Багреева, приоритетом властей столицы является качество жизни горожан и долгосрочное устойчивое развитие. В Москве для достижение этих целей реализованы специальные программы.

"Все 13 государственных программ города направлены на достижение целей устойчивого развития, при этом каждая из московских госпрограмм вносит вклад в достижение сразу нескольких ЦУР, что обеспечивает комплексный и межотраслевой характер реализации устойчивой повестки в столице. Так, в 2025 году 97% программных расходов бюджета Москвы соответствовали ЦУР ООН, при этом ежегодно около половины городских расходов направляются на социальную сферу – образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе столичного департамента.

Столица является активным участником глобальной дискуссии об устойчивом развитии городов. Кроме того, Москва на постоянной основе участвует в международных проектах, в том числе проходящих под эгидой ООН-Хабитат. Еще столичный мегаполис реализует свои исследовательско-аналитические проекты, которые помогают выявлять и тирожировать успешные практики развития города. Так, в Москве провели глобальное исследование "Тренды развития городов мира" и серию исследований "Климатическая повестка городов" по крупнейшим мегаполисам мира, стран БРИКС и городам-полумиллионникам России.

Багреева добавила, что в столице внимательно следят за инициативами ООН-Хабитат. Москва рассматривает эти инициативы как важные инструменты распространения эффективных городских решений и взаимного обучения городов.

"Подписанное сегодня соглашение является результатом нашей длительной совместной работы. Добровольный местный обзор – это не только демонстрация достижений Москвы на международной арене, но и важный практический инструмент. Он поможет нам определить "зоны роста", в которых правительство Москвы сможет усилить работу над повышением качества городской жизни в интересах москвичей", – резюмировала заммэра.