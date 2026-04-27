Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла японку Наоми Осаку в четвертом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2 в пользу белоруски. Осака ранее возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сейчас она располагается на 15-й строчке. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.
Белорусская теннисистка одержала 15-ю победу подряд. Последний раз она уступила 31 января представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии.
В четвертьфинале Соболенко встретится с американкой Хейли Баптист (32-й номер рейтинга).
Рыбакина вышла в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде
26 апреля, 23:41