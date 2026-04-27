WSJ: подозреваемый в стрельбе на приеме Трампа заранее заселился в отель
13:12 27.04.2026 (обновлено: 13:18 27.04.2026)
© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth SocialСотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в стрельбе в отеле Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с участием президента США Дональда Трампа, заселился в отель за день до инцидента.
  • В результате стрельбы в отеле все присутствующие, включая президента США и его супругу, были эвакуированы, а подозреваемый был оперативно задержан.
  • Власти установили личность подозреваемого — им оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton с участием президента США Дональда Трампа заселился в один из номеров отеля за день до инцидента, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на правоохранителей.
"Один из этих номеров забронировал 31-летний мужчина, открывший стрельбу, который заселился за день до происшествия, что позволило ему еще лучше ориентироваться в отеле Hilton", - пишет издание.
По данным газеты, отель насчитывает 1107 номеров, 47 конференц-залов и четыре ресторана. Как подчеркивает Wall Street Journal, здание не может быть полностью изолировано для проведения мероприятий с повышенными требованиями к безопасности.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая президента США Дональда Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
