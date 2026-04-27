СМИ: Словакия подала иск против запрета на импорт в ЕС российского газа - РИА Новости, 27.04.2026
17:06 27.04.2026 (обновлено: 18:19 27.04.2026)
СМИ: Словакия подала иск против запрета на импорт в ЕС российского газа

ČTK: Словакия подала иск против запрета ЕС на импорт российского газа

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Словакии и ЕС
Флаги Словакии и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Словакии и ЕС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия подала иск в суд ЕС против запрета на поставки газа из России.
  • Братислава не согласна с тем, каким образом приняли это решение.
БРАТИСЛАВА, 27 апр — РИА Новости. Словакия оспаривает в суде ЕС ограничение на поставки газа из России, передает агентство ČTK со ссылкой на министерство юстиции республики.
"Словакия на прошлой неделе подала ранее анонсированный иск против решения Европейского союза постепенно прекратить импорт российского газа", — говорится в сообщении.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от закупок топлива из Российской Федерации. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработает с 17 июня 2026-го по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027-го — по долгосрочным.
Министр юстиции Словакии Борис Суско в середине апреля заявлял, что республика не согласна с тем, каким образом приняли это решение. По его мнению, для этого требовалось единогласное решение, а не позиция большинства членов объединения.
В начале февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт уже обратился в суд Евросоюза с просьбой об отмене запрета на импорт нефти и газа из России.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на энергоресурсы в Европе. Осложняют ситуацию низкие запасы в местных подземных газовых хранилищах. Несмотря на это, ЕС продолжает идти к полному отказу от российского импорта. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Евросоюз уже потерял из-за этого более 1,3 триллиона евро.
В миреСловакияВенгрияПетер СийяртоРоссияЕвросоюзКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвропа
 
 
