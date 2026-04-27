В SIPRI назвали страны с наибольшими военными расходами в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более половины общемирового объема расходов на военные нужды в 2025 году пришлось на три страны - США, Китай и Россию, следует из отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
"Три страны с наибольшими военными расходами - США, Китай и Россия - потратили в совокупности 1,48 триллиона долларов (в 2025 году - ред.), что составляет 51% от общемирового объема", - говорится в отчете института.
По данным института, мировые военные расходы на оборону в 2025 году выросли до 2,88 триллионов долларов, что стало одиннадцатым подряд годом роста, а доля расходов на военные нужды в мировом ВВП достигла 2,5% - самого высокого показателя с 2009 года.
Институт также уточняет, что военные расходы США в 2025 году составили 954 миллиарда долларов - на 7,5% ниже, чем годом ранее. Это снижение SIPRI объясняет отсутствием решений по новой финансовой военной помощи Украине в течение года и приоритетами новой стратегии национальной безопасности США,
"Соединенные Штаты увеличили инвестиции как в ядерный, так и в обычный военный потенциал, чтобы сохранить доминирующее положение в Западном полушарии и сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе, что является ключевыми целями новой стратегии национальной безопасности", - пишет институт.