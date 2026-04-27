Минфин предложит уточнить бюджет на 2026-2028 год без поправок в закон - РИА Новости, 27.04.2026
12:43 27.04.2026
Минфин предложит уточнить бюджет на 2026-2028 год без поправок в закон

Силуанов: Минфин предложит уточнить бюджет до 2028 без внесения поправок в закон

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин РФ не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете на 2026–2028 годы.
  • Минфин намерен обратиться в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных его параметров в рамках полномочий правительства.
  • Правительство совместно с парламентом будет определять приоритеты внутри расходной части бюджета, если парламент разрешит внести изменения в параметры действующего бюджета.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минфин РФ не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете 2026-2028 годов, но намерен обратиться в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных его параметров в рамках полномочий правительства, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Весной мы обойдемся без поправок. Но обратимся в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных параметров бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства", - ответил он в кулуарах Совета законодателей на соответствующий вопрос.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Минфин предложил упростить списание задолженности регионов
Вчера, 10:49
Министр отметил, что в рамках этих полномочий могут быть скорректированы и основные параметры бюджета. "Да. Могут быть скорректированы и основные параметры", - сказал он.
"Если нам парламент разрешит внести изменения в параметры действующего бюджета, то уже правительство во взаимодействии с парламентом будет определять приоритеты внутри расходной части", - ответил глава Минфина на вопрос о приоритизации расходов бюджета.
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Силуанов заявил о запуске нового вида казначейского кредита
Вчера, 09:45
 
