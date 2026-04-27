Минфин предложит уточнить бюджет на 2026-2028 год без поправок в закон

Краткий пересказ от РИА ИИ Минфин РФ не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете на 2026–2028 годы.

Минфин намерен обратиться в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных его параметров в рамках полномочий правительства.

Правительство совместно с парламентом будет определять приоритеты внутри расходной части бюджета, если парламент разрешит внести изменения в параметры действующего бюджета.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минфин РФ не планирует весной вносить поправки в закон о бюджете 2026-2028 годов, но намерен обратиться в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных его параметров в рамках полномочий правительства, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Весной мы обойдемся без поправок. Но обратимся в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных параметров бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства", - ответил он в кулуарах Совета законодателей на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что в рамках этих полномочий могут быть скорректированы и основные параметры бюджета. "Да. Могут быть скорректированы и основные параметры", - сказал он.