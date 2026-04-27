Рейтинг@Mail.ru
Силуанов: пять регионов не соблюдают обязательства по дефициту бюджета
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 27.04.2026
Силуанов: пять регионов не соблюдают обязательства по дефициту бюджета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пять регионов не соблюдают обязательства по уровню дефицита бюджета.
  • Дефицит бюджета не должен превышать 10–15% от утвержденного годового объема доходов и не должен покрываться за счет коммерческих кредитов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Минфин РФ фиксирует несоблюдение пятью регионами обязательств по уровню дефицита бюджета: он не должен превышать 10-15% от утвержденного годового объема доходов, а также не должен покрываться за счет коммерческих кредитов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас есть информация о несоблюдении регионами принятых обязательств. Пять регионов не соблюли обязательства в отношении дефицита. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы ограничение по дефициту - не более 10-15% - как я уже докладывал, соблюдалось. Это очень важно, чтобы дефицит не покрывался за счет коммерческой задолженности", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Восемь регионов, как отметил министр, не соблюли показатель по объему рыночных заимствований.
"По итогам Федерального Казначейства мы видим, что необходимо какие-то меры принимать, в том числе и административные. Иначе мы не можем не реагировать на такое рода проявление", - сказал он.
РоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала