Силуанов: пять регионов не соблюдают обязательства по дефициту бюджета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пять регионов не соблюдают обязательства по уровню дефицита бюджета.
- Дефицит бюджета не должен превышать 10–15% от утвержденного годового объема доходов и не должен покрываться за счет коммерческих кредитов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Минфин РФ фиксирует несоблюдение пятью регионами обязательств по уровню дефицита бюджета: он не должен превышать 10-15% от утвержденного годового объема доходов, а также не должен покрываться за счет коммерческих кредитов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас есть информация о несоблюдении регионами принятых обязательств. Пять регионов не соблюли обязательства в отношении дефицита. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы ограничение по дефициту - не более 10-15% - как я уже докладывал, соблюдалось. Это очень важно, чтобы дефицит не покрывался за счет коммерческой задолженности", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Восемь регионов, как отметил министр, не соблюли показатель по объему рыночных заимствований.
"По итогам Федерального Казначейства мы видим, что необходимо какие-то меры принимать, в том числе и административные. Иначе мы не можем не реагировать на такое рода проявление", - сказал он.