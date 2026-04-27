Силуанов: пять регионов не соблюдают обязательства по дефициту бюджета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости . Минфин РФ фиксирует несоблюдение пятью регионами обязательств по уровню дефицита бюджета: он не должен превышать 10-15% от утвержденного годового объема доходов, а также не должен покрываться за счет коммерческих кредитов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Восемь регионов, как отметил министр, не соблюли показатель по объему рыночных заимствований.

"По итогам Федерального Казначейства мы видим, что необходимо какие-то меры принимать, в том числе и административные. Иначе мы не можем не реагировать на такое рода проявление", - сказал он.