Силуанов заявил о запуске нового вида казначейского кредита

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Новый вид казначейского кредита будет запущен, чтобы субъекты РФ могли покрыть кассовые разрывы в течение месяца, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В текущем году предлагаем субъектам Российской Федерации вводить новый инструмент, такой казначейский кредит под потребности, то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам Российской Федерации, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца", – сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.
Силуанов ответил на вопрос о повышении налогов
26 марта, 12:34
Как он пояснил, если доходы поступают с 28 числа каждого месяца, появляются на счете регионов 30 числа и используются в начале первой половины месяца, то ко второй половине месяца могут возникать кассовые разрывы.
"Для того чтобы этих кассовых разрывов не было, будет предоставлена казначейская кредитная линия для того, чтобы субъекты могли не обращаться в коммерческие банки и не занимать дорогие коммерческие долги. Такая инновация в этом году будет реализована", - пояснил Силуанов.
Новый казначейский кредит будет запущен в рамках утвержденного объема в размере 330 миллиардов рублей, уточнил Силуанов позднее журналистам.