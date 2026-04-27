Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал ожидаемый общий дефицит бюджетов регионов в 2026 году - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 27.04.2026 (обновлено: 09:46 27.04.2026)
Силуанов назвал ожидаемый общий дефицит бюджетов регионов в 2026 году

Силуанов: дефицит бюджетов регионов РФ в 2026 году ожидается более 1,9 трлн руб

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что общий дефицит региональных бюджетов по итогам текущего года ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей.
  • Дефицит планируется профинансировать за счет коммерческих займов на сумму около 1,3 триллиона рублей и снижения остатков на 0,5 триллиона рублей.
  • Силуанов подчеркнул необходимость минимизации коммерческой задолженности регионов из-за ее дороговизны и разной ситуации в регионах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Общий дефицит региональных бюджетов по итогам текущего года ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если говорить о плановых значениях текущего года, то, что субъекты Российской Федерации запланировали в своих бюджетах на текущий год, то объем дефицита составляет чуть более 1,9 триллиона рублей. Примерно такая же сумма, как это было и в прошлом году", - сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации.
"Дефицит планируется профинансировать за счет коммерческих займов, где-то на 1,3 триллиона рублей, и снижения остатков на 0,5 триллиона рублей. Это планы регионов", - добавил чиновник.
"Поэтому наша задача заключается в том, чтобы минимизировать коммерческую задолженность, - сегодня она дорогая, мы все прекрасно понимаем. И ситуация в регионах разная: у кого-то эта задолженность не влияет на устойчивость региональных бюджетов, у кого-то эта ситуация уже требует особого подхода и особого внимания со стороны федерального центра", - заключил Силуанов.
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала