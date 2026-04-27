Силуанов назвал ожидаемый общий дефицит бюджетов регионов в 2026 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Общий дефицит региональных бюджетов по итогам текущего года ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если говорить о плановых значениях текущего года, то, что субъекты Российской Федерации запланировали в своих бюджетах на текущий год, то объем дефицита составляет чуть более 1,9 триллиона рублей. Примерно такая же сумма, как это было и в прошлом году", - сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации.
"Дефицит планируется профинансировать за счет коммерческих займов, где-то на 1,3 триллиона рублей, и снижения остатков на 0,5 триллиона рублей. Это планы регионов", - добавил чиновник.
"Поэтому наша задача заключается в том, чтобы минимизировать коммерческую задолженность, - сегодня она дорогая, мы все прекрасно понимаем. И ситуация в регионах разная: у кого-то эта задолженность не влияет на устойчивость региональных бюджетов, у кого-то эта ситуация уже требует особого подхода и особого внимания со стороны федерального центра", - заключил Силуанов.