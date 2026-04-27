Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов России непростой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ситуация с региональными бюджетами непростая.
- Общий дефицит бюджетов регионов России за прошлый год составил 1,5 триллиона рублей.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Ситуация с региональными бюджетами сейчас непростая, их общий дефицит за прошлый год составил 1,5 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Хотел бы несколько слов сказать о ситуации с бюджетами регионов. Она непростая, мы все это знаем. И в прошлом году дефицит вырос значительно, где-то с 200-300 миллиардов рублей для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов (РФ- ред.) до 1,5 триллионов", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.