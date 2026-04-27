Число уничтоженных беспилотников в Севастополе выросло до 14

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, всего было сбито 14 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал, что число уничтоженных в ходе атаки ВСУ БПЛА увеличилось до 11.
"В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что никто не пострадал.
Уточняется, что в районе Любимовки средствами РЭБ был посажен БПЛА на дорогу около остановки. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки, пострадал от осколков сбитого БПЛА один автомобиль в районе Любимовки.
