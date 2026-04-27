Число уничтоженных дронов в Севастополе увеличилось до 11

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Число уничтоженных БПЛА в Севастополе увеличилось до 11, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе вечером в понедельник.
В районе Любимовки средствами РЭБ был посажен БПЛА на дорогу около остановки, никто не пострадал. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу. По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, отметил он.
