Обелиск "Городу-Герою Севастополю" оказался поврежден после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Обелиск "Городу-Герою Севастополю" поврежден при массированной атаке ВСУ на город, территория у памятника оцеплена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента.