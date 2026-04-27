Обелиск "Городу-Герою Севастополю" оказался поврежден после атаки ВСУ
15:42 27.04.2026
Обелиск "Городу-Герою Севастополю" оказался поврежден после атаки ВСУ

Развожаев: ВСУ при атаке на Севастополь повредили обелиск "Городу-Герою"

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Обелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Обелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обелиск "Городу-Герою Севастополю" поврежден при массированной атаке ВСУ.
  • Территория у обелиска "Городу-Герою Севастополю" оцеплена, специалисты осмотрели площадку на наличие опасных предметов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Обелиск "Городу-Герою Севастополю" поврежден при массированной атаке ВСУ на город, территория у памятника оцеплена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Профильные службы также сегодня обследовали обелиск "Городу-Герою Севастополю", который был повреждён при массированной атаке. Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента.
ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель , сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один человек погиб, четверо ранены.
