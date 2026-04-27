Обелиск "Городу-Герою Севастополю" оказался поврежден после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Обелиск "Городу-Герою Севастополю" поврежден при массированной атаке ВСУ на город, территория у памятника оцеплена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента.
ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель , сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один человек погиб, четверо ранены.