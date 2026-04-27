Компания GRASS раздала 30 тысяч саженцев сосны в 6 городах России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский производитель бытовой химии GRASS бесплатно раздал для посадки 30 тысяч саженцев сосны в шести городах России в рамках своего экологического проекта, сообщает компания.

Саженцы получили жители Астрахани, Волгограда, Волжского, Краснодара, Курска и Элисты. Растения высотой около 40 сантиметров в биоразлагаемых горшках полностью готовы к посадке.

Это не первая подобная акция - компания GRASS стала “зеленым амбассадором” в родном регионе - Волгограде, а затем масштабировала проекты по всей России. В прошлом году акция охватила 5 российских городов, где было роздано 25 тысяч деревьев.

"Акции по раздаче саженцев стали логичным продолжением экологического проекта #ГрассЛес, запущенного компанией в 2020 году с амбициозной целью – высадить 300 тысяч деревьев. GRASS успешно достиг цели в сентябре 2025 года, высадив то самое дерево у своей штаб-квартиры в Средней Ахтубе", - поясняется в сообщении.

Как отметили в компании, ключевым вопросом лесовосстановительных мероприятий является приживаемость культур. По данным отраслевых наблюдений, приживаемость на половине участков, затронутых компенсационным лесовосстановлением, не превышает 85%.

"На этом фоне в 2024 году компания впервые решилась взглянуть на озеленение под другим углом - на развитие форматов, предполагающих долгосрочную вовлеченность, - в частности, передачу саженцев жителям для самостоятельной посадки и ухода", - указывается в сообщении.

Такой подход рассматривается как дополнение к традиционным массовым посадкам и потенциально позволяет повысить устойчивость результатов за счет персональной ответственности.