Рейтинг@Mail.ru
Компания GRASS раздала 30 тысяч саженцев сосны в 6 городах России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 27.04.2026

Компания GRASS раздала 30 тысяч саженцев сосны в 6 городах России

© Фото : пресс-служба GRASSРаздача саженцев сосны для посадки
Раздача саженцев сосны для посадки - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : пресс-служба GRASS
Раздача саженцев сосны для посадки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский производитель бытовой химии GRASS бесплатно раздал для посадки 30 тысяч саженцев сосны в шести городах России в рамках своего экологического проекта, сообщает компания.
Саженцы получили жители Астрахани, Волгограда, Волжского, Краснодара, Курска и Элисты. Растения высотой около 40 сантиметров в биоразлагаемых горшках полностью готовы к посадке.
Это не первая подобная акция - компания GRASS стала “зеленым амбассадором” в родном регионе - Волгограде, а затем масштабировала проекты по всей России. В прошлом году акция охватила 5 российских городов, где было роздано 25 тысяч деревьев.
"Акции по раздаче саженцев стали логичным продолжением экологического проекта #ГрассЛес, запущенного компанией в 2020 году с амбициозной целью – высадить 300 тысяч деревьев. GRASS успешно достиг цели в сентябре 2025 года, высадив то самое дерево у своей штаб-квартиры в Средней Ахтубе", - поясняется в сообщении.
Как отметили в компании, ключевым вопросом лесовосстановительных мероприятий является приживаемость культур. По данным отраслевых наблюдений, приживаемость на половине участков, затронутых компенсационным лесовосстановлением, не превышает 85%.
"На этом фоне в 2024 году компания впервые решилась взглянуть на озеленение под другим углом - на развитие форматов, предполагающих долгосрочную вовлеченность, - в частности, передачу саженцев жителям для самостоятельной посадки и ухода", - указывается в сообщении.
Такой подход рассматривается как дополнение к традиционным массовым посадкам и потенциально позволяет повысить устойчивость результатов за счет персональной ответственности.
"Программа “#ГрассЛес” демонстрирует, как системный подход и объединение усилий бизнеса, экологических организаций и местных сообществ позволяют добиваться реальных изменений к лучшему", – приводится в сообщении комментарий генерального директора компании Михаила Грачева.
 
РоссияВолгоградАстраханьВолжскийКраснодарКурскЭлистасаженцыОбществоЭкологияЛеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала