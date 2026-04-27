В МВД рассказали о новой схеме с поддельными сайтами, оформленными под СК - РИА Новости, 27.04.2026
07:52 27.04.2026
В МВД рассказали о новой схеме с поддельными сайтами, оформленными под СК

Сотрудник полиции. Архивное фото
Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники распространяют ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы СК РФ.
  • Злоумышленники собирают персональные данные граждан под предлогом возврата средств жертвам мошенничества и перерасчета выплат для участников СВО.
  • Официальные ведомства не работают через ботов и не предлагают компенсации через личные обращения в мессенджерах.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мошенники распространяют ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы СК РФ, в чатах и группах с потерпевшими от мошенничества, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как сообщили в ведомстве, злоумышленники копируют реальные новости из официальных каналов СК РФ и дополняют их контактами, связавшись по которым можно якобы получить компенсацию. Мошенники под предлогом возврата средств жертвам мошенничества и перерасчета выплат для участников СВО собирают персональные данные граждан и пытаются вовлечь их в другие преступные сценарии.
"В профильных чатах и группах, где общаются потерпевшие от мошенничества, через ботов распространяются ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что официальные ведомства не работают через ботов и не предлагают компенсации через личные обращения в мессенджерах.
