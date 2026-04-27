В МВД рассказали о новой схеме с поддельными сайтами, оформленными под СК

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники распространяют ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы СК РФ.

Злоумышленники собирают персональные данные граждан под предлогом возврата средств жертвам мошенничества и перерасчета выплат для участников СВО.

Официальные ведомства не работают через ботов и не предлагают компенсации через личные обращения в мессенджерах.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мошенники распространяют ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы СК РФ, в чатах и группах с потерпевшими от мошенничества, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники копируют реальные новости из официальных каналов СК РФ и дополняют их контактами, связавшись по которым можно якобы получить компенсацию. Мошенники под предлогом возврата средств жертвам мошенничества и перерасчета выплат для участников СВО собирают персональные данные граждан и пытаются вовлечь их в другие преступные сценарии.

"В профильных чатах и группах, где общаются потерпевшие от мошенничества, через ботов распространяются ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.