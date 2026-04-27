ПВО сбила три воздушные цели над Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы.
- По предварительной информации, сбито три БПЛА в районе Омеги и мыса Херсонес над морем.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. В Севастополе военные вновь отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе вечером в понедельник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18