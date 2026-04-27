Саперы в Молдавии обезвредили более 90 снарядов времен Второй мировой войны

КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Саперы армии Молдавии обезвредили 91 снаряд времен Второй мировой войны, которые были найдены в районе Яловены во время сельскохозяйственных работ, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

"Сотрудники полиции района Яловены были уведомлены об обнаружении подозрительных предметов, похожих на снаряды, в сельской местности Данчены. После обследования местности саперами было обнаружено и обезврежено 91 взрывное устройство периода Второй мировой войны", - сообщается на сайте Минобороны.

В ведомстве уточнили, что снаряды нашел в поле местный житель во время сельскохозяйственных работ. Он обнаружил три подозрительных предмета и вызвал полицию.