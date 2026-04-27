В Совбезе назвали незаконные санкции инструментом реализации амбиций Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Незаконные санкции окончательно оформились как инструмент реализации геополитических амбиций западных стран, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.
"Незаконные санкции окончательно оформились как инструмент реализации геополитических амбиций западных стран. Государствам, которые отказываются от западной модели, искусственно создаются препятствия на пути их свободного, суверенного развития. Все это проявление западной, колониальной, паразитической модели глобального доминирования. Мы все свидетели ее разложения и появления новых центров силы", - сказал Шевцов, выступая на конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ" в Москве.
