Умер замгендиректора "Росатома" Рукша

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель генерального директора "Росатома" Рукша, руководивший арктическим направлением работы госкорпорации, скончался в воскресенье на 73-м году жизни, сообщили РИА Новости в "Росатоме".
"Вячеслав Владимирович Рукша ушел из жизни, это случилось вчера", - сказал представитель госкорпорации.
Вячеслав Рукша родился 17 февраля 1954 года. В 1976 году окончил Ленинградское Ордена Октябрьской революции высшее инженерное морское училище имени адмирала Макарова, прошел большой путь от мастера-электрика атомного ледокола "Арктика" до генерального директора Мурманского морского пароходства, первого заместителя министра транспорта РФ, руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, генерального директора предприятия "Росатома" "Атомфлот", заместителя генерального директора "Росатом" — директора Арктической дирекции.