МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Предостережения получили Международный инновационный университет и Череповецкий государственный университет.
Уточняется, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
